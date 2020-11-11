Тармо Таммисте: мы восстановим фракцию Центристской партии в Нарвском горсобрании

"Была существенная неудовлетворенность работой мэрии Нарвы и Нарвского горсобрания. Без всякой причины люди подвергались притеснениям на рабочих местах, проводились необоснованные сокращения, что серьезно нарушало повседневную работу. Отношение к председателю городского собрания было продемонстрировало и на сегодняшнем заседании горсобрания, когда члены ее фракции поддержали вотум недоверия.

Также у руководителей Нарвы отсутствовала видение будущего развития города. В последнее время в Нарве в случайных местах строились парковки для машин, деньги выбрасывались на ветер. Реальным проблемам не уделялось внимания. Вместо того, чтобы сотрудничать с правительством руководство города роптало на жизнь.

Что дальше? Заседание горсобрания назначено на 26 ноября — на нем будут избраны новый мэр Нарвы и новый председатель горсобрания. Мы восстановим фракцию Центристской партии в горсобрании, в которую войдут около десяти человек. Будут начаты коалиционные переговоры с избирательным союзом ”Наша Нарва”. Хочу подчеркнуть, что многие комиссии горсобрания работают хорошо и менять их состав в планы не входит.

Первоочередная цель новой коалиции — городской бюджет, в приоритете которого будут интересы горожан. Также будет продолжена реализация уже существующих проектов. Значительное внимание будет уделено развитию Ида-Вируского промышленного парка и ежемесячной поддержке предприятий, которые планируют начать там свою деятельность.

С учетом будущего стоит также уделить внимание и источникам финансирования из средств ЕС: благодаря стратегии ”Зеленого соглашения” и Фонду справедливого перехода возможно привлечение значительных сумм на развитие Ида-Вирумаа. Что касается крупных объектов, то, безусловно, необходимо решить вопрос финансирования реновации Нарвской больницы. Также Центристская партия выступает за то, чтобы в 2022 году Нарве было бы начато строительство крытого футбольного холла", - сообщил Таммисте.