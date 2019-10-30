Таллинн по-прежнему готов временно взять на хранение макет Нарвы

”В последние несколько дней журналисты несколько раз спрашивали у меня, в силе ли предложение нарвским коллегам в связи уникальным макетом Нарвы. Мой ответ такой же, что был и год назад: при необходимости мы готовы взвесить установку макета на короткий или длинный срок в Старом городе. Если коллеги из Нарвы считают такой вариант возможным, то я уверен, что у таллиннцев макет Старой Нарвы вызвал бы большой интерес”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он добавил, что в истории Нарвы и Таллинна можно найти очень много общих моментов уже в Средневековье, не говоря о том, что оба города пострадали от бомбардировок во Второй мировой войне. ”Поэтому естественно, что мы поддерживаем друг друга для сохранения нашего наследства и знакомства с ним горожан”, — отметил Свет.

Старейшина района Кесклинн назвал среди возможных мест установки макета церковь Святой Екатерины и Кесклиннаский центр досуга.