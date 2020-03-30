30.03.2020, 22:09

Так тихо на нарвском погранпункте не было никогда. Граница закрыта, но исключения есть


Роман Викулов,
EST
Пункт "Нарва - 1"
Пункт "Нарва - 1"Фото: Роман Викулов

Такого запустения на пограничном пункте «Нарва-1» новейшая история не помнит. 30 марта он создает впечатление абсолютно вымершего: движения какого-либо транспорта не наблюдается, людей, пересекающих границу нет. Она закрыта, но не совсем, сообщает Viru Prospekt.

Перед входом в пункт пропуска пешеходов — кучи мусора, создающие впечатление, что и дверь закрыта, но она автоматически открывается. Как это ни удивительно, в этой ситуации работают два пограничника, в своих кабинках, ожидающих посетителей, появление которых все-таки возможно.

Никаких объявлений, сообщающих о беспрецедентных изменениях на погранпункте нет. В короткой беседе с вашим корреспондентом находившаяся на своем посту пограничница объяснила это тем, что границу со своей стороны закрыла Россия.

Напомним, что распоряжением правительства Российской Федерации с 30 марта Россия закрыла все свои границы. Распоряжение правительства России касается всех пограничных пунктов в независимости от того, пересекаете вы границу на машине, автобусе, пешком или на поезде. Оно касается и возможности пешего пересечения границы на участке Нарва-Ивангород.

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Въезд в Россию и выезд из страны разрешен лишь в исключительных случаях. Запрет не касается: Аккредитированных со стороны Российской Федерации работников дипломатических и консульских служб, представителей международных организаций и членов их семей;

Водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения; Покидающих cтрану или въезжающих в нее в связи со смертью близкого родственника; Членов семьи граждан Российской Федерации (супруги, родители, дети, приёмные дети) при предъявлении подтверждающих родство документов (исключение касается только въезда в страну, а не выезда).

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