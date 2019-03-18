”Табличку ”мэрия” можно было бы повесить на дверях Narva Vesi”. Скелеты в шкафу и ежемесячный доход в 12 000 евро ”всемогущего” Алексея Воронова

”У нас все по-другому”, — говорит Таммисте, который в пятницу волею избирательного союза ”Наша Нарва” под руководством Алексея Воронова стал бывшим мэром и отправляется просиживать штаны в горсобрании. ”Наша Нарва” при этом имеет в городском собрании 20 мест из 31, а ”всемогущий” Воронов является главной водоснабжающих предприятий Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Если он захочет, то застопорит выдвижение Нарвы на титул культурной столицы Европы, захочет — уберет с должности мэра.

Расхождения между Вороновым и Таммисте возникли в прошлом году. Большая часть жителей Нарвы, с которыми издание говорило по поводу Ворнова, попросили об анонимности. Почему это случилось в Эстонии в XXI веке?