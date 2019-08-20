20.08.2019, 20:50

Сжигание древесины на Нарвских электростанциях: не все так однозначно

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rus.delfi.ee
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Sandor Liive lõpukõne Eesti Elektrijaamas
Sandor Liive lõpukõne Eesti ElektrijaamasFoto: Rauno Volmar

Министерство экономики подготавливает проект, который позволит частично заменить сланец древесиной на Нарвских электростанциях Eesti Energia. Однако вероятные последствия такого решения не столь однозначны.

По оценке Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности, это может увеличить объемы вырубки леса до 500 000 кубических метров, сообщают "Деловые ведомости".

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