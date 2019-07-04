Светлана Зайцева: неужели у нашего Министерства культуры нет финансов! Оно не должно допустить закрытия Vaba Lava

Vaba Lava однозначно важен не только для города, а для всего Ида-Вирумаа, что такой центр вообще есть в нашем регионе, да и для всей Эстонии. Другой вопрос — как им выживать? Я вообще не знаю, в каких странах и городах культура может сама себя прокормить и самоокупиться. Удачные примеры этого могут существовать, скорее, в больших городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне и т.д. А ставить эту задачу перед новаторским центром в небольшом провинциальном городе — где есть приток зрителей, но все-таки это не столица — совершенно неправомерно.

Если Vaba Lava закроют, это будет ужасно. Самый черный сценарий, какой только может быть. Я даже не представляю — как это, эти двери закроются? Неужели у нашего Министерства культуры нет финансов! Я думаю, что министерство должно найти деньги, чтобы помочь этому центру.

Я понимаю, что это частный проект, но министерство не должно допустить закрытия Vaba Lava. Может быть, это конфликт государственных и частных интересов".