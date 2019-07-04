04.07.2019, 09:30

Светлана Зайцева: неужели у нашего Министерства культуры нет финансов! Оно не должно допустить закрытия Vaba Lava

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 22
Narva Vaba Lava
Narva Vaba LavaFoto: Roman Vikulov, Delfi

Светлана Зайцева, шеф-редактор газеты "Виру Проспект", рассказала Delfi, что Vaba Lava важен не только для Нарвы, но и для всего региона и Эстонии. По ее словам, такие проекты не могут самоокупаться и нуждаются в поддержке государства.

"Это совершенно замечательный центр — во всех отношениях. Они существуют меньше года, но там уже было столько самых различных мероприятий, начиная от классических спектаклей, например, Дни Санкт-Петербургского театра, и заканчивая новаторскими и неожиданными, которые жители Нарвы никогда бы не увидели, если бы не было Vaba Lava.

Даже само здание Vaba Lava — отдельный разговор. Мы, нарвитяне, столько десятков лет проходили мимо этого ужасного, страшного старого здания, а теперь это превращено в такой красивый и интересный центр, где есть замечательное кафе, фотовыставки и проходят различные замечательные мероприятия. Как здорово, что Нарва преображается!

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Vaba Lava однозначно важен не только для города, а для всего Ида-Вирумаа, что такой центр вообще есть в нашем регионе, да и для всей Эстонии. Другой вопрос — как им выживать? Я вообще не знаю, в каких странах и городах культура может сама себя прокормить и самоокупиться. Удачные примеры этого могут существовать, скорее, в больших городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне и т.д. А ставить эту задачу перед новаторским центром в небольшом провинциальном городе — где есть приток зрителей, но все-таки это не столица — совершенно неправомерно.

Если Vaba Lava закроют, это будет ужасно. Самый черный сценарий, какой только может быть. Я даже не представляю — как это, эти двери закроются? Неужели у нашего Министерства культуры нет финансов! Я думаю, что министерство должно найти деньги, чтобы помочь этому центру.

Я понимаю, что это частный проект, но министерство не должно допустить закрытия Vaba Lava. Может быть, это конфликт государственных и частных интересов".

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