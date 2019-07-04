Светлана Зайцева: неужели у нашего Министерства культуры нет финансов! Оно не должно допустить закрытия Vaba Lava(4)
Светлана Зайцева, шеф-редактор газеты "Виру Проспект", рассказала Delfi, что Vaba Lava важен не только для Нарвы, но и для всего региона и Эстонии. По ее словам, такие проекты не могут самоокупаться и нуждаются в поддержке государства.
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