03.06.2019, 20:50

Судьба спортивной базы Карьямаа: продать нельзя оставить?


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
EST
Судьба спортивной базы Карьямаа: продать нельзя оставить?
Алексей НаумкинФото: Евгения Парв

Уже долгое время находящийся в собственности волости Йыхви летний спортивный лагерь (расположенный неподалеку от базу отдыха ”Суви”) находится, согласно договору, в пользовании и под управлением баскетбольного клуба Карьямаа. В данный момент хозяйственная комиссия подняла вопрос о прерывании договора и продаже этого лагеря, являющегося спортивной базой.

По словам вице-старейшины Алексея Наумкина, решение продать этот волостной объект — не самое лучшее решение.

”Да, этот вопрос подняли на собрании хозяйственной комиссии, и особо активно вопрос продажи поддержали оппозиционные депутаты волостного собрания. Но я с ними не согласен. Они утверждают, что это дополнительные расходы и что в спортивной школе и так растут расходы на рабочую силу. Здесь надо понимать, что местное самоуправление обязано обеспечить для своих жителей благоприятную среду проживания. Поэтому если мы хотим развиваться и предложить нашим жителям ту самую привлекательную среду проживания, то мы должны что-то вкладывать, и деньги в том числе. На сегодняшний день спортивной школе переданы все спортивные объекты, два строящихся стадиона, футбольный стадион, бассейны. Естественно эти объекты надо держать в порядке и ухаживать за ними, и это расходы. Но в то же время это и дополнительные возможности для наших жителей”, — комментирует ситуацию Алексей Наумкин.

Наумкин подчеркивает, что в случае, если баскетбольный клуб что-то в эту базу инвестировал, то при прекращении договора волости придется выплатить ему какую-то сумму.

”Какую, надо уточнять, так как здесь есть свои нюансы, исходящие из договора пользования”, — объясняет Наумкин. Сама продажа не принесет волости какого-то существенного дохода, это будет просто избавлением от данного объекта. Повторю свое мнение — я считаю, что, если мы говорим о развитии спорта в Йыхви, то такой объект нам очень нужен. Я думаю о наших детях, которые занимаются в спортивной школе, разве плохо, если они смогут летом там заниматься и отдыхать? Также не стоит забывать и о других возможностях использования данного объекта, таких как проведение интеграционных лагерей для детей, проведение летом спортивной недели для пенсионеров, которые активно участвуют в вот уже полтора года назад начавшемся проекте и бесплатно два раза в неделю занимаются спортом в Йыхвиской спортивной школе”, — поясняет Алексей Наумкин.

По словам Наумкина, в интересах именно детей оставить эту базу в собственности волости и в дальнейшем ее развивать. Он уже обратился к активистам молодежного парламента для получения и их мнения в отношении судьбы спортивной базы, есть договоренность в конце мая съездить туда для того, чтобы молодые люди понимали, о чем идет речь. Вице-старейшина намерен выступить с предложением отказаться от идеи продажи и передать данный объект в пользование и под управление спортивной школы.

”Что касается инвестиций туда и приведения лагеря в порядок, то я считаю, что мы вполне могли бы найти возможность для заявок в фонды, и, получив поддержку, развивать этот объект дальше. Тем более, как показывает практика, в последнее время эти фонды куда охотнее сотрудничают с местными самоуправлениями или госучреждениями, а не с некоммерческим сектором, как это было ранее”, — говорит Наумкин.

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