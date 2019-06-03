Судьба спортивной базы Карьямаа: продать нельзя оставить?

”Какую, надо уточнять, так как здесь есть свои нюансы, исходящие из договора пользования”, — объясняет Наумкин. Сама продажа не принесет волости какого-то существенного дохода, это будет просто избавлением от данного объекта. Повторю свое мнение — я считаю, что, если мы говорим о развитии спорта в Йыхви, то такой объект нам очень нужен. Я думаю о наших детях, которые занимаются в спортивной школе, разве плохо, если они смогут летом там заниматься и отдыхать? Также не стоит забывать и о других возможностях использования данного объекта, таких как проведение интеграционных лагерей для детей, проведение летом спортивной недели для пенсионеров, которые активно участвуют в вот уже полтора года назад начавшемся проекте и бесплатно два раза в неделю занимаются спортом в Йыхвиской спортивной школе”, — поясняет Алексей Наумкин.

По словам Наумкина, в интересах именно детей оставить эту базу в собственности волости и в дальнейшем ее развивать. Он уже обратился к активистам молодежного парламента для получения и их мнения в отношении судьбы спортивной базы, есть договоренность в конце мая съездить туда для того, чтобы молодые люди понимали, о чем идет речь. Вице-старейшина намерен выступить с предложением отказаться от идеи продажи и передать данный объект в пользование и под управление спортивной школы.

”Что касается инвестиций туда и приведения лагеря в порядок, то я считаю, что мы вполне могли бы найти возможность для заявок в фонды, и, получив поддержку, развивать этот объект дальше. Тем более, как показывает практика, в последнее время эти фонды куда охотнее сотрудничают с местными самоуправлениями или госучреждениями, а не с некоммерческим сектором, как это было ранее”, — говорит Наумкин.