25.06.2020, 20:34

Строительство нового здания для полиции и спасателей в Силламяэ вышло на финишную прямую


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Строительство нового здания для полиции и спасателей в Силламяэ вышло на финишную прямую
PPA

В сентябре этого года в Силламяэ завершится строительство нового общего здания полиции и Спасательного департамента, в которое переедут полицейские, ныне временно распологающиеся в здании на бульваре Мере.

Строительный объект станет первым зданием полиции в Идаской префектуре, которое использует солнечные панели для производства электроэнергии. Помимо работников полиции, в новое здание переедут и спасатели. Для них станет возможным проводить тренировки и отрабатывать свои навыки на специально построенной для этого башне, сообщает аккаунт Нарвского отделения полиции в Facebook.

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