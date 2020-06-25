25.06.2020, 20:34
Строительство нового здания для полиции и спасателей в Силламяэ вышло на финишную прямую
В сентябре этого года в Силламяэ завершится строительство нового общего здания полиции и Спасательного департамента, в которое переедут полицейские, ныне временно распологающиеся в здании на бульваре Мере.
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