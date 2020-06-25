Строительство нового здания для полиции и спасателей в Силламяэ вышло на финишную прямую

Строительный объект станет первым зданием полиции в Идаской префектуре, которое использует солнечные панели для производства электроэнергии. Помимо работников полиции, в новое здание переедут и спасатели. Для них станет возможным проводить тренировки и отрабатывать свои навыки на специально построенной для этого башне, сообщает аккаунт Нарвского отделения полиции в Facebook.

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