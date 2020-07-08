Стартует Нарвская серия забегов 2020

Нарвская серия забегов в этом году будет состоять из трех забегов: это — забег по тропам Narva Trail Run — 18.07.2020, пляжный забег Нарва-Йыэсуу — 01.08.2020 и Кренгольмский забег по мануфактуре 19.09.2020.

Все участники, прошедшие все три этапа Нарвской серии забегов, получат в конце серии одну памятную медаль!

Больше информации в положении Нарвской серии забегов 2020 на сайте www.motus.ee .

Дистанцию каждого из забегов можно преодолеть не только бегом с замером времени, но и шагом или бегом без учёта времени.