Старейшиной волости Йыхви выбрали Макса Каура

Заместителями старейшины в управе продолжат работать Алексей Наумкин и Виктория Цвентарная.

Макс Каур летом 2018 года стал заместителем старейшины Мартина Репинского, который ушел в Рийгикогу. С 2013 по 2017 год Каур был мэром Муствеэ, а потом до мая 2018-го заместителем председателя волостного собрания.

Депутаты оставили без изменений зарплату старейшины — 3600 евро. У заместителей зарплата составляет 3000 евро.