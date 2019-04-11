11.04.2019, 16:55

Старейшиной волости Йыхви выбрали Макса Каура


rus.delfi.ee
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Valimisreklaam Narva mnt-l. ;ax Kaur.
Valimisreklaam Narva mnt-l. ;ax Kaur.Foto: Martin Dremljuga

Депутаты волостного собрания Йыхви большинством голосов утвердили в должности старейшины Макса Каура. Ему конкуренцию попробовал составить Айвар Сурва, но проиграл. За Каура проголосовало 13 депутатов, за Сурва — 5, сообщает rus.err.ee.

Заместителями старейшины в управе продолжат работать Алексей Наумкин и Виктория Цвентарная.

Макс Каур летом 2018 года стал заместителем старейшины Мартина Репинского, который ушел в Рийгикогу. С 2013 по 2017 год Каур был мэром Муствеэ, а потом до мая 2018-го заместителем председателя волостного собрания.

Депутаты оставили без изменений зарплату старейшины — 3600 евро. У заместителей зарплата составляет 3000 евро.

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