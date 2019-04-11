Старейшиной волости Йыхви выбрали Макса Каура

Депутаты волостного собрания Йыхви большинством голосов утвердили в должности старейшины Макса Каура. Ему конкуренцию попробовал составить Айвар Сурва, но проиграл. За Каура проголосовало 13 депутатов, за Сурва — 5, сообщает rus.err.ee.
Макс Каур летом 2018 года стал заместителем старейшины Мартина Репинского, который ушел в Рийгикогу. С 2013 по 2017 год Каур был мэром Муствеэ, а потом до мая 2018-го заместителем председателя волостного собрания.
Депутаты оставили без изменений зарплату старейшины — 3600 евро. У заместителей зарплата составляет 3000 евро.