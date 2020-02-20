Стало известно, когда будет открыт стадион Кренгольмской гимназии после реновации за 1,7 млн евро

По результатам экспертизы в марте будет заказано технико-экономическое обоснование реконструкции стадиона, которое будет включать в себя не только необходимый объем инвестиций, но и стоимость содержания этого объекта, а также определит перечень возможных мероприятий и доходы, которые город мог бы в дальнейшем получать от реконструированного стадиона. ”Затем мы будем выходить на городское собрание с вопросом о долевом участии города в финансировании проекта реконструкции”, — рассказала Веево. По ее словам, проект реконструкции Кренгольмского стадиона может быть поддержан различными фондами, но при этом доля самофинансирования может составить до 50%.

Каким должен стать Кренгольмский стадион, и сколько денег может понадобиться на его реконструкцию? По словам Анне Веево, пока департамент видит два возможных варианта: программа-максимум — создание роскошного комплекса, подобного Пярнускому пляжному стадиону, где имеется полноразмерный стадион, крытый и уличный тренажерные залы и стадион для тренировок. Однако реновация Пярнуского стадиона в 2016 году обошлась в немаленькую сумму — 6 миллионов евро. Пока нет уверенности, что для Кренгольмского стадиона такие средства будут найдены. Поэтому есть еще и программа-минимум: просто привести стадион в порядок, чтобы сооружение отвечало всем необходимым современным требованиям и им было возможно безопасно пользоваться.

”Пока имеются эти два варианта, но, может быть, после проведения экспертизы нам предложат и что-то еще”, — добавила Веево.

Технико-экономическое обоснование определяет в том числе и источники финансирования — различные фонды и программы, и это становится в дальнейшем руководством к действию — куда обращаться с данной идеей. Также оно определит стоимость работ и влияние, которое мог бы иметь спортивный стадион высокого класса на жизнь города и региона в целом, пояснила руководитель службы проектов.

Пока департамент планирует вынести решение вопроса о стадионе на комиссии городского собрания в нынешнем мае. Что касается собственно ремонта стадиона, то его смогут начать не раньше 2021 года, а сами эти работы, как показывает практика, продлятся как минимум год. То есть, обновления Кренгольмского стадиона нарвитяне дождутся не ранее 2022 года — по самым оптимистичным прогнозам.