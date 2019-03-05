Стальнухин о потерявшей голоса Центристской партии: "Я считаю, что это последняя песня"

Если в 2015 году ида-вируские центристы получили 59 процентов от отданных здешними избирателями голосов, заполучив тем самым четыре мандата Рийгикогу, то в этот раз — только около 48 процентов и три мандата.

”Единственное, что меня в данной ситуации, так сказать, утешает, это что начиная с весны прошлого года я предупреждал руководство партии о том, что так произойдет. Партия совершенно безразлично отнеслась к ситуации в Нарве, что закончилось вполне понятным кризисом. Я предупреждал, что нам выйдет боком, когда очень узким кругом очень заинтересованных сил принимаются решения по поводу образования — что в Нарве, что по Ида-Вирумаа в целом; так оно и получилось. И я предупреждал, что Яна Тоом как руководитель ниже всякой критики, и у нас не будет никакой нормальной избирательной кампании, и собственно так оно получилось”, — комментирует Стальнухин итоги выборов в Рийгикогу.

”Я считаю, что это последняя песня, так сказать. Бастион Центристской партии десятилетиями возводился теми, кто работали здесь, на северо-востоке, а оказался разрушенным в течение буквально нескольких лет пришельцами из Таллинна”, — сказал Стальнухин изданию.