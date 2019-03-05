05.03.2019, 09:40

Стальнухин о потерявшей голоса Центристской партии: "Я считаю, что это последняя песня"

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rus.delfi.ee
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Стальнухин о потерявшей голоса Центристской партии: "Я считаю, что это последняя песня"
Foto: Andres Putting

Для центриста Михаила Стальнухина нынешние выборы стали схваткой лично с ненавистной однопартийкой Яной Тоом в родной Нарве, и там у него избирателей оказалось больше, рассказывает ”Северное побережье”, отмечая, что Михаил Стальнухин получил в Нарве 2150 голосов избирателей, Яна Тоом — 1951.

Если в 2015 году ида-вируские центристы получили 59 процентов от отданных здешними избирателями голосов, заполучив тем самым четыре мандата Рийгикогу, то в этот раз — только около 48 процентов и три мандата.

”Единственное, что меня в данной ситуации, так сказать, утешает, это что начиная с весны прошлого года я предупреждал руководство партии о том, что так произойдет. Партия совершенно безразлично отнеслась к ситуации в Нарве, что закончилось вполне понятным кризисом. Я предупреждал, что нам выйдет боком, когда очень узким кругом очень заинтересованных сил принимаются решения по поводу образования — что в Нарве, что по Ида-Вирумаа в целом; так оно и получилось. И я предупреждал, что Яна Тоом как руководитель ниже всякой критики, и у нас не будет никакой нормальной избирательной кампании, и собственно так оно получилось”, — комментирует Стальнухин итоги выборов в Рийгикогу.

”Я считаю, что это последняя песня, так сказать. Бастион Центристской партии десятилетиями возводился теми, кто работали здесь, на северо-востоке, а оказался разрушенным в течение буквально нескольких лет пришельцами из Таллинна”, — сказал Стальнухин изданию.

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