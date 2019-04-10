10.04.2019, 07:00

"Сплотим общину и повысим интерес к эстонскому языку". Директором госгимназии Кохтла-Ярве станет Хендрик Агур

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rus.delfi.ee
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13 aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina töötanud Hendrik Agur andis ameti üle
13 aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina töötanud Hendrik Agur andis ameti üleFoto: Ilmar Saabas

Директором государственной гимназии Кохтла-Ярве выбрали Хендрика Агура, он приступит к работе в новой должности 15 апреля, сообщает Министерство образования.

"Строящаяся в Кохтла-Ярве государственная гимназия — это учебное заведение, к которому приковано пристальное внимание, и которое требует основательных усилий. Эта работа потребует самоотдачи, и я хочу выложиться на все сто: цель — вместе с командой создать в Кохтла-Ярве по меньшей мере такую же отличную школу, как гимназия Густава Адольфа. Школа должна стать жемчужиной Ида-Вирумаа и сплотить общины, стать флагманом реального и гуманитарного образования, стать школой, в которую хотят прийти учиться и преподавать люди со всей Эстонии", — сказал Хендрик Агур.

Заместитель главы отдела школьной сети и член комиссии по отбору кандидатур Руть Опманн отметила, что сильной стороной Хендрика Агура является его большой опыт работы в качестве директора школы и основательное представление о том, какой должна стать государственная гимназия Кохтла-Ярве. ”За 13 лет работы директором Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур зарекомендовал себя в качестве лидера — это творческий, амбициозный человек, носитель современной школьной культуры”, — добавила она.

”Влияние и значение гимназии Кохтла-Ярве выходит далеко за пределы одной школы, и даже города и уезда. Мы сплотим местную общину и повысим интерес к эстонскому языку и образованию. Первоочередная задача — создать команду, сплоченную общими ценностями, которая бы всесторонне способствовала развитию учащихся: в основе всех школьных начинаний должны лежать толерантность и стремление к сотрудничеству. Также, бесспорно, должно быть гарантировано сохранение эстонского языка, культуры и эстоноязычной учебной работы — при этом учитывая и особенности местной языковой и культурной среды. В школьной культуре должен цениться национальный идентитет каждого учащегося: каждый ученик должен чувствовать себя в школе хорошо и в безопасности. Совсем скоро мы начнем набирать учеников — пообщавшись с учащимися, мы получим представление о том, кто придет учиться в школу, каков уровень владения эстонским языком у учащихся, чьим родным языком является русский, какие дополнительные меры поддержки потребуются. Учить эстонский язык можно и с азартом, и не только читая Таммсааре”, — сказал Хендрик Агур.

Нынешние рабочие обязанности Хендрика Агура в министерстве образования и науки были связаны с созданием государственных гимназий в Таллинне. Первый этап работы успешно завершен — готовы планы действий и помещений, следующий шаг — проведение архитектурного конкурса.

Ранее, помимо руководства Гимназией Густава Адольфа, Агур был исполнительным директором нескольких предприятий, заместителем председателя комиссии по вопросам образования и культуры в Таллиннском горсобрании, а также председателем волостного собрания Каркси. В 1991 год Хендрик Агур закончил Таллиннский педагогический университет по специальности ”культурно-образовательная деятельность и управление оркестром”.

Помогать новому директору государственной гимназии Кохтла-Ярве будет специальная рабочая группа под руководством канцлера министерства Марта Лайдметса, в которую входят директора, учителя, родители и эксперты в области образования. К принятию важных решений будут привлекаться представители местной общины.

В комиссию по отбору кандидатур на должность директора государственной гимназии помимо работников министерства входили представители городской управы Кохтла-Ярве, ЦУ Innove и директоров других государственных гимназий.

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Государственная гимназия Кохтла-Ярве откроется 1 сентября 2019 года. Для школы строится новое здание на 300 учебных мест. В Ида-Вирумаа с 2015 года работает также Йыхвиская государственная гимназия.

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