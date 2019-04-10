"Сплотим общину и повысим интерес к эстонскому языку". Директором госгимназии Кохтла-Ярве станет Хендрик Агур

”Влияние и значение гимназии Кохтла-Ярве выходит далеко за пределы одной школы, и даже города и уезда. Мы сплотим местную общину и повысим интерес к эстонскому языку и образованию. Первоочередная задача — создать команду, сплоченную общими ценностями, которая бы всесторонне способствовала развитию учащихся: в основе всех школьных начинаний должны лежать толерантность и стремление к сотрудничеству. Также, бесспорно, должно быть гарантировано сохранение эстонского языка, культуры и эстоноязычной учебной работы — при этом учитывая и особенности местной языковой и культурной среды. В школьной культуре должен цениться национальный идентитет каждого учащегося: каждый ученик должен чувствовать себя в школе хорошо и в безопасности. Совсем скоро мы начнем набирать учеников — пообщавшись с учащимися, мы получим представление о том, кто придет учиться в школу, каков уровень владения эстонским языком у учащихся, чьим родным языком является русский, какие дополнительные меры поддержки потребуются. Учить эстонский язык можно и с азартом, и не только читая Таммсааре”, — сказал Хендрик Агур.

Нынешние рабочие обязанности Хендрика Агура в министерстве образования и науки были связаны с созданием государственных гимназий в Таллинне. Первый этап работы успешно завершен — готовы планы действий и помещений, следующий шаг — проведение архитектурного конкурса.

Ранее, помимо руководства Гимназией Густава Адольфа, Агур был исполнительным директором нескольких предприятий, заместителем председателя комиссии по вопросам образования и культуры в Таллиннском горсобрании, а также председателем волостного собрания Каркси. В 1991 год Хендрик Агур закончил Таллиннский педагогический университет по специальности ”культурно-образовательная деятельность и управление оркестром”.

Помогать новому директору государственной гимназии Кохтла-Ярве будет специальная рабочая группа под руководством канцлера министерства Марта Лайдметса, в которую входят директора, учителя, родители и эксперты в области образования. К принятию важных решений будут привлекаться представители местной общины.

В комиссию по отбору кандидатур на должность директора государственной гимназии помимо работников министерства входили представители городской управы Кохтла-Ярве, ЦУ Innove и директоров других государственных гимназий.

Государственная гимназия Кохтла-Ярве откроется 1 сентября 2019 года. Для школы строится новое здание на 300 учебных мест. В Ида-Вирумаа с 2015 года работает также Йыхвиская государственная гимназия.