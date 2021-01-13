Спасательный департамент — о пожаре в доме попечения: ранее там были нарушения пожаробезопасности, но они были ликвидированы

Вчера вечером в 22.17 в экстренную службу поступило сообщение о том, что в деревне в Ида-Вирумаа в волости Люганусэ деревне АА горит пансионат Мяннику, в котором на тот момент находилось в общей сложности 47 человек. Вызову был назначен наивысший приоритет. Первым делом прибывшие спасатели занялись эвакуацией и спасением людей, ведь человеческая жизнь — самое важное. К сожалению, в пожаре всё же погибло трое человек, а одного пострадавшего переправили в больницу. Хочу поблагодарить волостное управление Люганусэ, которое общалось с близкими постояльцев и очень оперативно нашло эвакуированным место для размещения.

Я еще раз выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Жизнь является самым главным для Спасательного департамента — она бесценна. Именно поэтому мы непреклонны в требованиях, касаемых пожарной безопасности, в особенности попечительных, лечебных и детских учреждениях. Задача требований пожарной безопасности — избегать пожаров. А если пожар всё же случился, то у людей должна быть возможность об этом сразу же узнать, быстрое распространение огня и дыма должно быть исключено, все жильцы должны иметь возможность быстро выбраться из здания, а у спасательных команд должна быть возможность сразу же предоставить помощь.

За соблюдение требований пожарной безопасности несёт ответственность собственник здания. В обязанности руководителя учреждения входит обеспечение того, чтобы сотрудники умели быстро и адекватно реагировать в случае пожара или другого несчастного случая, а также доставлять находящихся на попечении в безопасное место.

Спасательный департамент проводил осмотр пансионата Мяннику на предмет соблюдения требований пожарной безопасности 27-го ноября 2019-го года. На тот момент были нарушения в обозначении эвакуационных выходов, в документах обслуживания эвакуационного освещения и автоматической пожарной сигнализации. Упомянутые нарушения были вскоре ликвидированы и на данный момент предписания зданию отсутствуют. Считается, что пожаробезопасность строения была на хорошем уровне.