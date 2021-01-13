13.01.2021, 15:52

Спасательный департамент — о пожаре в доме попечения: ранее там были нарушения пожаробезопасности, но они были ликвидированы


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Спасательный департамент — о пожаре в доме попечения: ранее там были нарушения пожаробезопасности, но они были ликвидированы
Foto: Taavi Sepp

12 января вечером в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека. Приводим обращение генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару.

Вчера вечером в 22.17 в экстренную службу поступило сообщение о том, что в деревне в Ида-Вирумаа в волости Люганусэ деревне АА горит пансионат Мяннику, в котором на тот момент находилось в общей сложности 47 человек. Вызову был назначен наивысший приоритет. Первым делом прибывшие спасатели занялись эвакуацией и спасением людей, ведь человеческая жизнь — самое важное. К сожалению, в пожаре всё же погибло трое человек, а одного пострадавшего переправили в больницу. Хочу поблагодарить волостное управление Люганусэ, которое общалось с близкими постояльцев и очень оперативно нашло эвакуированным место для размещения.

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Я еще раз выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Жизнь является самым главным для Спасательного департамента — она бесценна. Именно поэтому мы непреклонны в требованиях, касаемых пожарной безопасности, в особенности попечительных, лечебных и детских учреждениях. Задача требований пожарной безопасности — избегать пожаров. А если пожар всё же случился, то у людей должна быть возможность об этом сразу же узнать, быстрое распространение огня и дыма должно быть исключено, все жильцы должны иметь возможность быстро выбраться из здания, а у спасательных команд должна быть возможность сразу же предоставить помощь.

За соблюдение требований пожарной безопасности несёт ответственность собственник здания. В обязанности руководителя учреждения входит обеспечение того, чтобы сотрудники умели быстро и адекватно реагировать в случае пожара или другого несчастного случая, а также доставлять находящихся на попечении в безопасное место.

Спасательный департамент проводил осмотр пансионата Мяннику на предмет соблюдения требований пожарной безопасности 27-го ноября 2019-го года. На тот момент были нарушения в обозначении эвакуационных выходов, в документах обслуживания эвакуационного освещения и автоматической пожарной сигнализации. Упомянутые нарушения были вскоре ликвидированы и на данный момент предписания зданию отсутствуют. Считается, что пожаробезопасность строения была на хорошем уровне.

На данный момент проводится расследование, для установления причин возгорания. Расследование ведёт Департамент полиции и погранохраны при содействии Спасательного департамента. Посредствам расследования будет установлено состояние пожаробезопасности здания и непосредственно перед возникновением пожара.

Очень тревожно, что за короткий промежуток времени произошло несколько очень крупных пожаров в зданиях повышенного риска. 8-го января горел в Маарду на улице Калласмаа социальный дом. К счастью в этом пожаре никто не погиб, но пострадавшие были, увы, и в нём. В здании находилось 46 человек, шестерых из них передали скорой помощи, у двоих из которых были серьёзные повреждения. 19-го января 2020-го года был пожар в социальном доме, находившемся в городе Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла. Эвакуировали 23-х человек, один человек погиб.

Спасательный департамент провел в 2020-м году 5827 проверок пожаробезопасности, из них 128 были попечительные учреждения. К тому же, во время особого положения были проведены виртуальные консультации 259-и домов призрения, из этого следует, что в 2020-м году взаимодействовали с 387-ю попечительным учреждением. Спасательный департамент планирует провести в 2021-м году проверку пожаробезопасности 6050-и зданий, из которых 459 — попечительные учреждения. В этой связи я призываю попечительные учреждения проверить обеспечена ли пожаробезопасность в их зданиях, выполнены ли требования и обучен ли персонал поведению при пожаре и взаимодействию со специалистами пожаробезопасности.

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