Спасатели: жители Ида-Вирумаа стали вести себя сознательнее

Такие патрули начали работу в прошлую пятницу, 27 марта. К выходным стало ясно, что не все еще до конца осознали необходимость ограничений, и, к сожалению, в Ида-Вирумаа было немало нарушителей.

Несмотря на то, что в пятницу Спасательный департамент объявил начало пожароопасного периода, в ходе рейдов были выявлены и нарушения в плане пожаробезопасности. В некоторых местах люди разжигали костер, не имея рядом первичных средств тушения или не считаясь с силой ветра. К сожалению, на выходных спасателям пришлось десятки раз выезжать на возгорания сухой прошлогодней травы, причиной которых стали неконтролируемые костры.

Несколько инцидентов было связано с молодежью, так, в Нарве спасатели попросили разойтись довольно большую компанию молодых людей, которые собрались на спортивной площадке неподалеку от бывшей шестой школы. Пришлось вызвать на место полицейский патруль.