Спасатели: жители Ида-Вирумаа стали вести себя сознательнее

Как уже сообщалось, спасатели приступили к патрулированию улиц жилых и загородных районов вместе с полицейскими и другими структурами. Целью таких патрулей является проверить соблюдение людьми правила ”2+2”, согласно которому запрещено собираться компаниями более двух человек (исключая членов одной семьи) и необходимо держаться от других людей на расстоянии не менее двух метров.
Такие патрули начали работу в прошлую пятницу, 27 марта. К выходным стало ясно, что не все еще до конца осознали необходимость ограничений, и, к сожалению, в Ида-Вирумаа было немало нарушителей.
Несмотря на то, что в пятницу Спасательный департамент объявил начало пожароопасного периода, в ходе рейдов были выявлены и нарушения в плане пожаробезопасности. В некоторых местах люди разжигали костер, не имея рядом первичных средств тушения или не считаясь с силой ветра. К сожалению, на выходных спасателям пришлось десятки раз выезжать на возгорания сухой прошлогодней травы, причиной которых стали неконтролируемые костры.
Несколько инцидентов было связано с молодежью, так, в Нарве спасатели попросили разойтись довольно большую компанию молодых людей, которые собрались на спортивной площадке неподалеку от бывшей шестой школы. Пришлось вызвать на место полицейский патруль.
Но результаты последних дней показывают, что в целом люди стали лучше выполнять рекомендации и перестали нарушать ограничения. В местах, где ранее собиралось много народа, включая пляжную зону Нарва-Йыэсуу, патрули спасателей проблем не выявили. Это говорит о том, что люди стали вести себя сознательнее. Спасательный департамент благодарит жителей Ида-Вирумаа за корректное поведение и призывает по возможности оставаться дома до стабилизации ситуации, выполняя рекомендации правительства и местных самоуправлений.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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