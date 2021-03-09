Совместное обращение к жителям Ида-Вирумаа: ситуация критическая, мы должны отменить все запланированные встречи

По словам руководителя Ида-Вируской Центральной больницы Тармо Баклера, из-за стремительного роста заболевших больница находится в сложном положении уже с ноября. ”Тем, кто думают, что смогут перенести заболевания легко, нужно учитывать, что болезнь развивается у всех непредсказуемо, и что легко переносящий эту болезнь человек может запросто заразить других людей, для которых болезнь будет протекать очень тяжело”, — сказал Баклер. Руководитель больницы также призвал вакцинироваться всех, у кого появится для этого возможность, поскольку вакцинирование является самым эффективным способом борьбы с пандемией.

Член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов отметил, что ситуация в больнице очень серьезная. ”В больнице на данный момент ощущается острая нехватка персонала, и это при том, что нам помогают студенты-медики. Наши сотрудники перегружены и истощены как физически, так и морально. Мы вынуждены ограничить плановые приемы, чтобы обеспечить лечение попавших в больницу инфицированных пациентов”, — сказал Евграфов. Член правления добавил, что в больнице нередки случаи, когда на лечение в Covid-отделение попадали пациенты, которым семейные врачи предлагали пройти вакцинацию, но они по каким-то причинам отказались. ”Поэтому прошу, чтобы все наши люди использовали возможность вакцинирования, когда до них дойдет очередь”, — сказал Евграфов.

По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, количество больных коронавирусом в Ида-Вирумаа почти удвоилось. ”8 февраля в Ида-Вирумаа было 1038 больных и соотношение зараженных на 100 000 человек составляло 773 человека. По состоянию на вчерашний день количество заболевших выросло до 2011 человек и, вероятно, количество активных больных будет в ближайшем времени все увеличиваться. Все устали от ограничений, но нам нужно приложить усилия, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже снизилась, а загруженность больниц приближается к критическому уровню”, — сказала Муузикус.