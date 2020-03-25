"Совершили глупость". Полиция разогнала собрание квартирного товарищества в Йыхви — на нем было более 10 человек

"В воскресенье, 22 марта, в 12 часов дня председатель нашего квартирного товарищества проводила собрание. И это в условиях чрезвычайного положения. Объявление о собрании висело в подъезде уже две недели, я думала, что его отменят, но она все-таки решила его проводить! И всех обзвонила даже. Всего было 10-13 человек, я не пошла, с ужасом смотрела из окна, как они стоят рядом, — написала Светлана (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. RusDelfi). Она беспокоится, что женщина будет проводить собрания и в других товариществах, так как является членом правления еще 8 КТ.

RusDelfi связался с председателем, которая проводила собрание. Она признает ошибку и благодарна полиции за бдительность. "Все было организовано заранее, люди находились в открытом помещении. У меня были с собой маски — люди от них отказались. Когда приехала полиция, все участники подтвердили, что пришли на собрание осознанно. После, я поняла, что совершила глупость. Собрания в других домах уже отменила. Вину с себя не снимаю".

Ида-Вируское отделение полиции подтвердило эту информацию RusDelfi (ответ был получен до введения новых мер по ограничению в общественной жизни, подробнее о нововведениях ЗДЕСЬ).