25.03.2020, 10:32

"Совершили глупость". Полиция разогнала собрание квартирного товарищества в Йыхви — на нем было более 10 человек

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эксклюзив rusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Председатель товарищества раскаивается. RusDelfi надеется, что данная ситуация послужит всем уроком.

"В воскресенье, 22 марта, в 12 часов дня председатель нашего квартирного товарищества проводила собрание. И это в условиях чрезвычайного положения. Объявление о собрании висело в подъезде уже две недели, я думала, что его отменят, но она все-таки решила его проводить! И всех обзвонила даже. Всего было 10-13 человек, я не пошла, с ужасом смотрела из окна, как они стоят рядом, — написала Светлана (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. RusDelfi). Она беспокоится, что женщина будет проводить собрания и в других товариществах, так как является членом правления еще 8 КТ.

RusDelfi связался с председателем, которая проводила собрание. Она признает ошибку и благодарна полиции за бдительность. "Все было организовано заранее, люди находились в открытом помещении. У меня были с собой маски — люди от них отказались. Когда приехала полиция, все участники подтвердили, что пришли на собрание осознанно. После, я поняла, что совершила глупость. Собрания в других домах уже отменила. Вину с себя не снимаю".

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Ида-Вируское отделение полиции подтвердило эту информацию RusDelfi (ответ был получен до введения новых мер по ограничению в общественной жизни, подробнее о нововведениях ЗДЕСЬ).

"22 марта около 12.32 полиция получила сообщение, что в Йыхви на ул. Яама проходит собрание квартирного товарищества. Прибывшие полицейские объяснили присутствующим, почему собрания сейчас проводить нежелательно и люди разошлись", — ответили в Департаменте полиции и погранохраны.

Комментирует руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант:

В соответствии с указанием Правительства ЭР, с 13 марта до 1 мая запрещены все публичные собрания. Собрание квартирного товарищества в значении закона публичным собранием не является, но с позиции превенции распространения вируса такие проводить сейчас такие собрание неразумно. Квартирные товарищества могут взвесить возможность проведение собраний при помощи других технических возможностей, чтобы избежать возможного распространения вируса.

В случае, когда полиция получает вызов, что где-то проходит собрание большого числа людей, мы на такие вызовы реагируем и объясняем, почему сейчас не рекомендуется находиться в большой компании, и какие риски это несет.

NB! Стоит отметить, что с 25 марта в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек. Ограничение не касается совместно передвигающихся семей и людей, исполняющих служебные обязанности. В закрытых помещениях расстояние между людьми должно быть минимум два метра.

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