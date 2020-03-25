"Совершили глупость". Полиция разогнала собрание квартирного товарищества в Йыхви — на нем было более 10 человек(17)
Председатель товарищества раскаивается. RusDelfi надеется, что данная ситуация послужит всем уроком.
Председатель товарищества раскаивается. RusDelfi надеется, что данная ситуация послужит всем уроком.
"В воскресенье, 22 марта, в 12 часов дня председатель нашего квартирного товарищества проводила собрание. И это в условиях чрезвычайного положения. Объявление о собрании висело в подъезде уже две недели, я думала, что его отменят, но она все-таки решила его проводить! И всех обзвонила даже. Всего было 10-13 человек, я не пошла, с ужасом смотрела из окна, как они стоят рядом, — написала Светлана (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. RusDelfi). Она беспокоится, что женщина будет проводить собрания и в других товариществах, так как является членом правления еще 8 КТ.
RusDelfi связался с председателем, которая проводила собрание. Она признает ошибку и благодарна полиции за бдительность. "Все было организовано заранее, люди находились в открытом помещении. У меня были с собой маски — люди от них отказались. Когда приехала полиция, все участники подтвердили, что пришли на собрание осознанно. После, я поняла, что совершила глупость. Собрания в других домах уже отменила. Вину с себя не снимаю".
Ида-Вируское отделение полиции подтвердило эту информацию RusDelfi (ответ был получен до введения новых мер по ограничению в общественной жизни, подробнее о нововведениях ЗДЕСЬ).
"22 марта около 12.32 полиция получила сообщение, что в Йыхви на ул. Яама проходит собрание квартирного товарищества. Прибывшие полицейские объяснили присутствующим, почему собрания сейчас проводить нежелательно и люди разошлись", — ответили в Департаменте полиции и погранохраны.
Комментирует руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант:
В соответствии с указанием Правительства ЭР, с 13 марта до 1 мая запрещены все публичные собрания. Собрание квартирного товарищества в значении закона публичным собранием не является, но с позиции превенции распространения вируса такие проводить сейчас такие собрание неразумно. Квартирные товарищества могут взвесить возможность проведение собраний при помощи других технических возможностей, чтобы избежать возможного распространения вируса.
В случае, когда полиция получает вызов, что где-то проходит собрание большого числа людей, мы на такие вызовы реагируем и объясняем, почему сейчас не рекомендуется находиться в большой компании, и какие риски это несет.
NB! Стоит отметить, что с 25 марта в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек. Ограничение не касается совместно передвигающихся семей и людей, исполняющих служебные обязанности. В закрытых помещениях расстояние между людьми должно быть минимум два метра.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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