11.08.2020, 07:40

Сотрудникам Rimi урезали рабочие часы и зарплату из-за закрытой границы с Россией. Работодатель говорит: вы сами за это голосовали

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 8
”Хотелось бы узнать, как нам жить на такие деньги? Впереди школа, впереди зима, у всех нас есть свои финансовые обязательства"
”Хотелось бы узнать, как нам жить на такие деньги? Впереди школа, впереди зима, у всех нас есть свои финансовые обязательства"Иллюстрация. Автор Арсений Крехов

Сотрудники нарвского Rimi попали в сложную ситуацию. Граница с Россией закрыта, доходы магазина резко упали, работодатель принял решение сократить рабочие часы, а вместе с ними и зарплату. Чтобы найти справедливость, работники обратились в RusDelfi.

”Мы, работники нарвского Fama Rimi Hypermarket, хотели бы обратиться с вопросом к руководству концерна Rimi Eesti Food”, — с таким заголовком пришло письмо в редакцию RusDelfi. Мы договорились опубликовать жалобу анонимно, при этом редакции RusDelfi известны фамилии работников этого магазина, которые к нам обратились.

Во время пандемии продажи Rimi в Нарве сократились преимущественно из-за того, что закрылась граница с Россией. Покупки россиян составляют серьезную долю от всех продаж, это подтвердил руководитель магазина Александр в интервью RusDelifi в апреле.

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”В разгар чрезвычайного положения нам сократили рабочие часы: с 40 в неделю до 35. Соответственно, зарплата тоже стала меньше почти на 100 евро. Мы постарались войти в положение фирмы. Мы понимаем, что этот год тяжелый для всех”, — честно признался коллектив. — В реальности за меньшее количество рабочих часов приходится выполнять намного больший объем работы, чем раньше. Чрезвычайное положение закончилось, а нам никто не собирается возвращать наши зарплаты”.

Больший объем работы приходится выполнять потому, что предприятие отказалось от услуг уборочной фирмы. ”С мая месяца мы магазин убираем сами. Мы должны выставить товар, помыть всю посуду, которая используется в отделе кулинарии, намыть оборудование, пол, стены. Все это делала уборочная фирма, а теперь мы”, — говорится в письме. Получается, что после сокращения рабочих часов сотрудники стали меньше зарабатывать, вдобавок к этому больше трудиться и выполнять не свою работу.

”Люди стали чаще ходить на больничный, плюс, отпуска. Вся нагрузка ложится на оставшихся”, — выражают недовольство люди, которых во время ЧП все называли героями, наравне с медиками и курьерами.

”Люди находятся в нервном стрессе”


Из-за сокращения рабочих часов, сократились и зарплаты. ”Как нам сказали, наши зарплаты вернут, когда откроется граница, потому что тогда вернутся туристы и вернётся выручка”, — говорят работники.

Далее они задают вопросы, на которые сложно ответить. ”Хотелось бы узнать, как нам жить на такие деньги? Впереди школа, впереди зима, у всех нас есть свои финансовые обязательства и никто их не отменял. Пожалуйста, ответьте нам, как долго мы будем испытывать нервный и финансовый стрессы? Почему к такой мере прибегли только к нашему магазину, неужели в Таллинне у всех все хорошо? Или мы просто Ида-Вирумаа и поэтому к нам такое отношение? Теперь мы тоже очень надеемся, что руководители войдут в наше положение и вернут нам нашу заработную плату”.

Известно, что на обычной ставке продавец в Rimi на руки получает 600-700 евро. Как сообщили нарвитяне, они сейчас получается меньше минимальной зарплаты.

Комментарий Rimi

На запрос RusDelfi со стороны работодателя ответил руководитель по персоналу Кайре Теро.

"Продажи в нарвских магазин снизились из-за распространения вируса. Поэтому нам пришлось внести коррективы в распорядок работы. Нашим желанием было сохранить рабочие места, несмотря на падение объема продаж. Совместно с работниками мы пришли к решению сократить количество рабочих часов. Повторю, это было совместное решение, было голосование среди работников. Здесь важно понимать, что мы сократили рабочий ресурс намного меньше, чем упал объем продаж", — ответила она.

"Возврат к нормальному режиму работы напрямую связан с восстановлением продаж, что, в свою очередь, снова сильно зависит от приграничной торговли в регионе. Поскольку пересекать границу во время распространения вируса сложно, то не стоит ожидать полного возобновления прежних продаж", — считает представитель Rimi.

Говоря о том, что работникам нужно теперь больше убирать магазин, Теро отметила, что они прекратили сотрудничество с уборочной фирмой для того, чтобы сохранить рабочие места.

"Во всех магазинах Rimi были введены необходимые меры, чтобы предприятие смогло быть жизнеспособным во время пандемии. Мы хотим сохранить своих работников, для этого ищем различные решения".

Закон


”В данном случае важно понимать, работодатель сократил зарплату и рабочие часы самостоятельно, либо по соглашению двух сторон, — ответила юрист Трудовой инспекции Греэте Каар RusDelfi.

- Если работодатель и работники договорились, что сокращаются рабочие часы и зарплата, то у данного изменения нет временных рамок, за исключением случая, когда стороны обозначили конкретные сроки, после какого промежутка времени зарплаты и график возвращаются в полном объеме. Если же работодатель самостостоятельно принял это решение, то зарплаты и рабочее время можно сократить на период до трех месяцев”.

Как подчеркнули RusDelfi в Rimi, сократить рабочие часы работникам в Нарве — это коллективное решение. Получается, сотрудники продолжат испытывать ”психологический стресс” еще неопределенное количество времени.

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