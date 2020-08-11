Сотрудникам Rimi урезали рабочие часы и зарплату из-за закрытой границы с Россией. Работодатель говорит: вы сами за это голосовали

”Мы, работники нарвского Fama Rimi Hypermarket, хотели бы обратиться с вопросом к руководству концерна Rimi Eesti Food”, — с таким заголовком пришло письмо в редакцию RusDelfi. Мы договорились опубликовать жалобу анонимно, при этом редакции RusDelfi известны фамилии работников этого магазина, которые к нам обратились.

Во время пандемии продажи Rimi в Нарве сократились преимущественно из-за того, что закрылась граница с Россией. Покупки россиян составляют серьезную долю от всех продаж, это подтвердил руководитель магазина Александр в интервью RusDelifi в апреле.

”В разгар чрезвычайного положения нам сократили рабочие часы: с 40 в неделю до 35. Соответственно, зарплата тоже стала меньше почти на 100 евро. Мы постарались войти в положение фирмы. Мы понимаем, что этот год тяжелый для всех”, — честно признался коллектив. — В реальности за меньшее количество рабочих часов приходится выполнять намного больший объем работы, чем раньше. Чрезвычайное положение закончилось, а нам никто не собирается возвращать наши зарплаты”.

Больший объем работы приходится выполнять потому, что предприятие отказалось от услуг уборочной фирмы. ”С мая месяца мы магазин убираем сами. Мы должны выставить товар, помыть всю посуду, которая используется в отделе кулинарии, намыть оборудование, пол, стены. Все это делала уборочная фирма, а теперь мы”, — говорится в письме. Получается, что после сокращения рабочих часов сотрудники стали меньше зарабатывать, вдобавок к этому больше трудиться и выполнять не свою работу.

”Люди стали чаще ходить на больничный, плюс, отпуска. Вся нагрузка ложится на оставшихся”, — выражают недовольство люди, которых во время ЧП все называли героями, наравне с медиками и курьерами.

”Люди находятся в нервном стрессе”



Из-за сокращения рабочих часов, сократились и зарплаты. ”Как нам сказали, наши зарплаты вернут, когда откроется граница, потому что тогда вернутся туристы и вернётся выручка”, — говорят работники.

Далее они задают вопросы, на которые сложно ответить. ”Хотелось бы узнать, как нам жить на такие деньги? Впереди школа, впереди зима, у всех нас есть свои финансовые обязательства и никто их не отменял. Пожалуйста, ответьте нам, как долго мы будем испытывать нервный и финансовый стрессы? Почему к такой мере прибегли только к нашему магазину, неужели в Таллинне у всех все хорошо? Или мы просто Ида-Вирумаа и поэтому к нам такое отношение? Теперь мы тоже очень надеемся, что руководители войдут в наше положение и вернут нам нашу заработную плату”.