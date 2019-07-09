Сотни нарвских детей изучают в лагере Noored Kooli эстонский язык и создают проекты

Детьми руководят участники программы Noored Kooli, которые осенью начнут работать учителями в школах по всей Эстонии.

По словам председателя совета SA Noored Kooli, члена правления Swedbank Кайе Метсла, городской лагерь дает возможности для развития как нарвским детям, так и учителям программы Noored Kooli. ”Для нарвских школьников две недели в городском лагере — без всяких сомнений полезное времяпровождение: там они найдут новых друзей, воплотят в жизнь свои проекты, а попутно будут изучать и эстонский язык. А вот для руководящих детьми и молодежью новоиспеченных учителей программы Noored Kooli это будет хорошей проверкой перед началом учебного года, позволяющей им развить свои педагогические и лидерские качества”, — сказала Кайе Метсла.

В городском лагере нарвские школьники работают над конкретным заданием в маленьких группах под руководством эстоноязычного педагога. Например, ставят сценку, составляют эстоноязычную газету или книгу рецептов, создают настольную игру, организуют художественную выставку, снимают видеоклип или игровой фильм и т.д. Учебная деятельность проходит в лагере по утрам, после обеда дети отправляются по домам.

В роли вожатых в лагере выступят 30 участников 13-го набора Noored Kooli, которые прошли конкурс и были отобраны в программу из более чем 200 кандидатов. Перед городским лагерем все начинающие учителя прошли около 100 часов педагогической подготовки, а во время лагеря их поддерживают опытные педагоги из различных школ Эстонии.