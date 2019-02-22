Соревнования сварщиков Viru Welder вновь заискрят на весь Ида-Вирумаа

”Определенно радует, что каждый год интерес к соревнованиям растет и к нам присоединяются все больше и больше зарубежных партнеров. Впервые за двенадцать лет к нам из Латвии едет соревноваться девушка, что не может не радовать. Редко можно увидеть представителей женского пола с традиционно мужской профессией. А Швецию будут представлять сразу две команды.” — добавил Андер Силе, главный организатор соревнований.

Соревнования ”Viru Welder 2019” поддерживают наши парнеры Axioma, Stokker, Fortaco, Tööriistamarket, Spetselektroodi AS, Eesti Energia, Enefit Solutions и многие другие.

Международные соревнования „Viru Welder 2019” пройдут 1 марта в Йыхвиской школе по адресу Кутсе 13, F-корпус, сварочная лаборатория. Соревнования начнутся в 9.00 и закончатся ориентировочно в 15.00.