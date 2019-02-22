Соревнования сварщиков Viru Welder вновь заискрят на весь Ида-Вирумаа

Международные соревнования по сварке VIRU WELDER 2019 набирает обороты и расширяет географию. Ида-Вирумааский центр профессионального образования уже двенадцатый год подряд организует и проводит соревнования между студентами по специальности сварщик. С годами соревнования из регионального уровня переросли в международные, а география участников расширяется.
Соревнования дают возможность сравнить профессиональный уровень учащихся, а также их преподавателей, поучиться друг у друга, что в итоге приводит к общему развитию данной специальности. Для учащихся эстонских профцентров это отличная возможность получить опыт выступления и подготовиться к соревнованиям ”Лучший Сварщик 2019”, которые ежегодно проводятся в рамках республиканских соревнований ”Молодой Мастер” в Таллинне в май месяце.
В этом году соревнование ”Viru Welder 2019” пройдет 1 марта. В соревнованиях примут участие молодые сварщики из профцентров Литвы, Латвии, России и Швеции, а также представители эстонских школ — Таллиннской Ласнамяэской Школы Механиков, Пярнуского, Тартуского, Ракверского и Вильяндиского профцентров.
”Определенно радует, что каждый год интерес к соревнованиям растет и к нам присоединяются все больше и больше зарубежных партнеров. Впервые за двенадцать лет к нам из Латвии едет соревноваться девушка, что не может не радовать. Редко можно увидеть представителей женского пола с традиционно мужской профессией. А Швецию будут представлять сразу две команды.” — добавил Андер Силе, главный организатор соревнований.
Соревнования ”Viru Welder 2019” поддерживают наши парнеры Axioma, Stokker, Fortaco, Tööriistamarket, Spetselektroodi AS, Eesti Energia, Enefit Solutions и многие другие.
Международные соревнования „Viru Welder 2019” пройдут 1 марта в Йыхвиской школе по адресу Кутсе 13, F-корпус, сварочная лаборатория. Соревнования начнутся в 9.00 и закончатся ориентировочно в 15.00.