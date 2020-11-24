Собачья выставка в Нарве не состоится: 500 человек в одном помещении — слишком опасно. Организатор потерял десятки тысяч евро

Читатель RusDelfi пожаловался редакции на выставку собак в Нарве 28-29 ноября. ”Там будет около 500 человек. Неужели так важно это мероприятие, что его надо проводить? В Ида-Вирумаа самая плохая обстановка из-за коронавируса, а тут такое скопление народа со всей Эстонии”, — написала Анна.

В Нарве сейчас действительно плачевная ситуация. По состоянию на 23 ноября, кумулятивный показатель равен 729,66. Это значит, что риск заразиться на крупном мероприятии крайне велик.

RusDelfi сразу же связался с председателем Нарвского общества собаководов Евгением Брагиным, главным организатором Narva Dog Show. ”Выставка не состоится, — с досадой ответил он RusDelfi. — Департамент здоровья посчитал, что эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет провести мероприятие”.

Это уже второй раз, когда выставку в Нарве переносят. Первая, как назло, была в середине марта — в самый разгар пандемии коронавируса. ”Как к этому можно относиться? Мы в шоке, хотели провести мероприятие, согласно всем требованиям”, — признается Брагин. Действительно, на сайте сказано, что внутри зала необходимо соблюдать правило 2+2, носить маску и дезинфицировать руки.

Деньги

Без финансовых потерь никуда. Но за этот год они крайне велики. ”Из-за отмены выставки в марте мы потеряли 40 000 евро. Сейчас немного меньше, но тоже крупную сумму. В бюджет входит аренда помещения, гостиницы, самолеты, кубки, каталоги, персонал и много чего еще”, — рассказал Евгений Брагин. Следующее мероприятие запланировано на марта 2021 года, но, как показывает практика, все может измениться.

RusDelfi запросил комментарий Департамента здоровья. Там подтвердили, что отменили мероприятие, согласно августовскому постановлению правительства об ограничении общественных собраний. Так как вирус передается от человека к человеку, рисковать не стоит.

Подобная ситуация произошла на выходных — в клубе Geneva проводили дискотеку для молодежи. Хоть Департамент здоровья и призывал отменить встречу, вечеринка все равно состоялась.

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