Сменится ли власть в Нарве? Противостояние между правящей фракцией и оппозицией обостряется

В четверг представитель Нарвской оппозиции Тармо Таммисте на горсобрании зачитал заявление об объявлении вотума недоверия мэру Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович, которая является руководителем правящей фракции ”Кодулинн Нарва”.
”У нынешней власти в Нарве отсутствуют отношения с государством. По многим вопросам принятие решений затягивается. Например, город требует у государства дополнительного финансирования для строительства госгимназии, зная, что его никто не выделит. Город самоизолировался, причем не от коронавируса. Нет никакого сотрудничества с международными организациями и городами-побратимами. Для этого нужен специалист, но его нет”, — говорит оппозиционный депутат Тармо Таммисте.
”У нас демократия, депутаты могут выражать недоверие”, — комментирует Алексей Евграфов, отмечая, что ранее от оппозиции никаких претензий в его адрес не поступало.
”Оппозиция утверждает, что у Нарвы нет коммуникации с государством. Две недели назад я был у министра культуры. Также у меня запланирована встреча с канцлером министерства образования. Все смешали в кучу, все утверждения не соотвествуют действительности”, — заявляет мэр Нарвы.
Пройдет или не пройдет вотум недоверия, Евграфов рассуждать не берется. Однако, по его словам, в городе сейчас крепкая правящая фракция и перед составлением городского бюджета депутаты нашли общий язык.
”То, что плетут интриги — это нормально. Но накидать популистских предложений, как это сделала оппозиция, я могу листов 15 хоть сейчас. Если есть предложения, то обращайтесь к правящей партии. Мы всегда обсудим идеи. Так, например, одно из предложений оппозиции — выплатить по 50 евро нарвским пенсионерам. На это потребуется 660 000 евро. Мне говорят: "Пусть управа найдет эти деньги". Но откуда их взять, если они не заложены в бюджет?” — рассуждает Евграфов.
Оппозиционный депутат Катри Райк говорит, что последней каплей, которая послужила для написания заявления об объявлении вотума недоверия, стал проект городских властей на сумму более чем 400 миллионов евро.
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Онколог назвал главного врага рака
Об этой трагедии молчали 30 лет
Вот в чем причина выброса морских животных на пляж Камчатки