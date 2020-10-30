30.10.2020, 15:36

Сменится ли власть в Нарве? Противостояние между правящей фракцией и оппозицией обостряется

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Роман Старапопов
EST 5
Narva linnapea ja peaarhitekt
Narva linnapea ja peaarhitektFoto: Tiit Blaat

Мэр Нарвы Алексей Евграфов говорит, что правящая в городе фракция ”Кодулинн Нарва” крепкая, а доводы оппозиции, которые были озвучены в прессе, не вызывают доверия. "Спекуляция ими похожа на популизм", — считает мэр Нарвы.

В четверг представитель Нарвской оппозиции Тармо Таммисте на горсобрании зачитал заявление об объявлении вотума недоверия мэру Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович, которая является руководителем правящей фракции ”Кодулинн Нарва”.

”У нынешней власти в Нарве отсутствуют отношения с государством. По многим вопросам принятие решений затягивается. Например, город требует у государства дополнительного финансирования для строительства госгимназии, зная, что его никто не выделит. Город самоизолировался, причем не от коронавируса. Нет никакого сотрудничества с международными организациями и городами-побратимами. Для этого нужен специалист, но его нет”, — говорит оппозиционный депутат Тармо Таммисте.

”У нас демократия, депутаты могут выражать недоверие”, — комментирует Алексей Евграфов, отмечая, что ранее от оппозиции никаких претензий в его адрес не поступало.

”Оппозиция утверждает, что у Нарвы нет коммуникации с государством. Две недели назад я был у министра культуры. Также у меня запланирована встреча с канцлером министерства образования. Все смешали в кучу, все утверждения не соотвествуют действительности”, — заявляет мэр Нарвы.

Пройдет или не пройдет вотум недоверия, Евграфов рассуждать не берется. Однако, по его словам, в городе сейчас крепкая правящая фракция и перед составлением городского бюджета депутаты нашли общий язык.

”То, что плетут интриги — это нормально. Но накидать популистских предложений, как это сделала оппозиция, я могу листов 15 хоть сейчас. Если есть предложения, то обращайтесь к правящей партии. Мы всегда обсудим идеи. Так, например, одно из предложений оппозиции — выплатить по 50 евро нарвским пенсионерам. На это потребуется 660 000 евро. Мне говорят: "Пусть управа найдет эти деньги". Но откуда их взять, если они не заложены в бюджет?” — рассуждает Евграфов.

"Проблема не в том, что эти деньги не заложены в бюджет, а в том, что оппозиция не предлагает источников покрытия. Откуда взять эти деньги для того, чтобы их отразить в бюджете? С кого их снять?" - задается вопрос мэр, добавляя, что бюджет на следующий год планируется в таких же объемах, что и в этом году.

Оппозиционный депутат Катри Райк говорит, что последней каплей, которая послужила для написания заявления об объявлении вотума недоверия, стал проект городских властей на сумму более чем 400 миллионов евро.

Власти Нарвы предоставили Министерству финансов проекты по развитию города, в рамках которых планируется восстановление зданий в Старом городе и реставрация бастионов.

"В первую очередь людей волнуют рабочие места. Мы все понимаем, что самоуправление их создавать не может. Но выделенная из городского бюджета на развитие предпринимательства сумма в 4 000 евро — это несерьезно. Мы проводили независимый опрос среди нарвитян. 45% высказались, что больше всего их волнуют рабочие места. 22% недовольны руководством", — говорит Райк. По ее словам, в городе также надо решать проблемы с уличным освещением. "А вы откройте сайт города! Это же 1990-е годы", — добавляет она.

Представитель оппозиции уверена, что государство не доверяет нарвским властям деньги, выделенные из фондов Евросоюза. При этом Райк уверена, что на предложенные оппозицией проекты деньги из госбюджета найти можно. Например, если отказаться от финансирования городской газеты, это позволит высвободить 150 000 евро.

"Но власть в Нарве работает по принципу "я здесь царь, а вы подчиненные". Председатель горсобрания ведет себя так, будто руководит собственной фракцией. Назначенное время заседаний постоянно меняется, чтобы представители оппозиции не успели прийти. В городских комиссиях нет представителей оппозиции. Все родственники представителей правящей фракции работают в городской системе. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но чтобы решить эти проблемы, надо выбирать новых руководителей, и это — следующий шаг", — уверена Райк.

Ни Таммисте, ни Райк тоже не берутся давать оценку тому, насколько вероятно, что вотум недоверия пройдет. "Потерпите до 11 ноября", — лаконично завершает беседу Таммисте.

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