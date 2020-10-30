Сменится ли власть в Нарве? Противостояние между правящей фракцией и оппозицией обостряется

В четверг представитель Нарвской оппозиции Тармо Таммисте на горсобрании зачитал заявление об объявлении вотума недоверия мэру Алексею Евграфову и председателю горсобрания Ирине Янович, которая является руководителем правящей фракции ”Кодулинн Нарва”.

”У нынешней власти в Нарве отсутствуют отношения с государством. По многим вопросам принятие решений затягивается. Например, город требует у государства дополнительного финансирования для строительства госгимназии, зная, что его никто не выделит. Город самоизолировался, причем не от коронавируса. Нет никакого сотрудничества с международными организациями и городами-побратимами. Для этого нужен специалист, но его нет”, — говорит оппозиционный депутат Тармо Таммисте.

”У нас демократия, депутаты могут выражать недоверие”, — комментирует Алексей Евграфов, отмечая, что ранее от оппозиции никаких претензий в его адрес не поступало.

”Оппозиция утверждает, что у Нарвы нет коммуникации с государством. Две недели назад я был у министра культуры. Также у меня запланирована встреча с канцлером министерства образования. Все смешали в кучу, все утверждения не соотвествуют действительности”, — заявляет мэр Нарвы.

Пройдет или не пройдет вотум недоверия, Евграфов рассуждать не берется. Однако, по его словам, в городе сейчас крепкая правящая фракция и перед составлением городского бюджета депутаты нашли общий язык.

”То, что плетут интриги — это нормально. Но накидать популистских предложений, как это сделала оппозиция, я могу листов 15 хоть сейчас. Если есть предложения, то обращайтесь к правящей партии. Мы всегда обсудим идеи. Так, например, одно из предложений оппозиции — выплатить по 50 евро нарвским пенсионерам. На это потребуется 660 000 евро. Мне говорят: "Пусть управа найдет эти деньги". Но откуда их взять, если они не заложены в бюджет?” — рассуждает Евграфов.

"Проблема не в том, что эти деньги не заложены в бюджет, а в том, что оппозиция не предлагает источников покрытия. Откуда взять эти деньги для того, чтобы их отразить в бюджете? С кого их снять?" - задается вопрос мэр, добавляя, что бюджет на следующий год планируется в таких же объемах, что и в этом году.