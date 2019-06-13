13.06.2019, 13:02

Сланец на электростанциях частично заменят на биомассу. Как это скажется на массовых увольнениях в Нарве?

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Sergei Stepanov, NPA

Правительство Эстонии в четверг согласилось с предложением Министерства экономики и коммуникаций частично заменить сланец на биомассу в качестве топлива на Нарвских электростанциях для повышения конкурентоспособности вырабатываемой на электростанциях электроэнергии.

По словам министра экономики Таави Ааса, такой шаг позволит наполовину сократить регулируемые дорогостоящими квотами выбросы углекислого газа, существенно увеличить выработку в Эстонии энергии из возобновляемых источников и повысить конкурентоспособность электростанций на рынке электроэнергии, передает rus.err.ee.

По его оценке, это также поможет предотвратить чрезмерное сокращение мощностей в Eesti Energia и, тем самым, сохранить рабочие места. "Как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии важно, чтобы энергетический сектор был сильным и хорошие специалисты всегда имели бы в нем работу", — сказал Аас.

В качестве следующих шагов по поддержке энергетики министр назвал ускоренный переход на использование сланца для производства масла вместе электричества, государственную поддержку для создания завода дополнительной очистки сланцевого масла и введение тарифа на электроэнергию из третьих стран совместно с другими странами Балтии.

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