Сланец на электростанциях частично заменят на биомассу. Как это скажется на массовых увольнениях в Нарве?

По словам министра экономики Таави Ааса, такой шаг позволит наполовину сократить регулируемые дорогостоящими квотами выбросы углекислого газа, существенно увеличить выработку в Эстонии энергии из возобновляемых источников и повысить конкурентоспособность электростанций на рынке электроэнергии, передает rus.err.ee.

По его оценке, это также поможет предотвратить чрезмерное сокращение мощностей в Eesti Energia и, тем самым, сохранить рабочие места. "Как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии важно, чтобы энергетический сектор был сильным и хорошие специалисты всегда имели бы в нем работу", — сказал Аас.

В качестве следующих шагов по поддержке энергетики министр назвал ускоренный переход на использование сланца для производства масла вместе электричества, государственную поддержку для создания завода дополнительной очистки сланцевого масла и введение тарифа на электроэнергию из третьих стран совместно с другими странами Балтии.