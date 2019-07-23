Сладкая должность! Невеста Мартина Репинского получила новую работу в Йыхви

Евгений Федоренко, директор Спортивной школы Йыхви рассказал , что в ближайшем будущем планирует сделать Екатерину менеджером по развитию спортивной школы. “Ее работа будет заключаться в том, чтобы заниматься проектами, которые приносят дополнительные деньги для спортивной школы”, — сказал Федоренко, добавив, что у Васильевой есть хороший опыт для такой работы, передает Kroonika.