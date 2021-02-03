03.02.2021, 19:56

Скандальная прививка генконсулу России в Нарве: продолжит ли врач работу в больнице?

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Скандальная прививка генконсулу России в Нарве: продолжит ли врач работу в больнице?
Ekspress Meedia

В ходе внутренней проверки, проведенной в Ида-Вируской центральной больнице, установлено, что старший врач Вероника Ильина при вакцинации российского дипломата игнорировала действующие правила. В то же временя решено, что врач продолжит работу в этом медицинском учреждении.

Руководитель по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева сообщила в среду вечером Delfi, что в ходе проверки подтвердилось, что старший врач отделения пульмонологии Вероника Ильина ввела генконсулу России в Нарве Юрию Грибкову 5 и 27 января вакцину против COVID-19, и это шло вразрез с планом вакцинации.

По имеющимся сейчас данным, это был единичный случай. При каких обстоятельствах была сделана прививка российскому дипломату, фигурировали ли здесь деньги, Медведева комментировать не стала. "Об этом информации у меня нет", — сказала она.

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По словам Медведевой, доктора Ильину освободят от обязанностей старшего врача, но свою работу врачом-пульмонологом она в больнице продолжит.

Delfi поговорил сегодня после обеда с гендиректором Департамента здоровья Юлларом Ланно, у которого на тот момент не было информации о результатах внутреннего контроля и принятых на основании его результатов решениях.

На вопрос, должна ли доктор Ильина продолжать работу в своей должности, Ланно ответил, что, по его мнению, врач всегда должен оставаться на работе.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк так прокомментировал после обеда ситуацию: план вакцинации — не юридический акт, а скорее договоренность между учреждениями здравоохранения. А это означает, что каких-то наказаний за его игнорирование прямо не предусмотрено.

"Задача сферы здравоохранения — в первую очередь помогать и поддерживать людей, обеспечивать им лечение, а не применять санкции к людям", — сказал Кийк.

А если выходит, что врач вакцинирует своих знакомых-друзей? "Если имеет место такой случай, и он полностью подтвержден, то нужно, естественно, Департаменту здоровья проконсультироваться с правоохранительными органами, чтобы выяснить, на каких основаниях это произошло, были ли к этому медицинские показания или там были какие-то другие интересы, — сказал Кийк. — Нам сегодня не известно ни одного случая, когда бы вакцина покупалась или использовалась каким-то другим коррупционным образом".

На прошлой неделе стало известно, что генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил две дозы вакцины Pfizer в Ида-Вируской центральной больнице.
Первую дозу российский дипломат получил еще 5 января, то есть среди самых первых в Эстонии.

Дипломат, который должен был, по его словам, в связи с истечением срока полномочий покинуть Эстонию уже сегодня, утверждал, что его лечащий врач рекомендовал ему вакцинацию по причине слабых легких и кашля с кровью.

Член правления больницы Тармо Баклер отметил, что нет ни одного правила, позволяющего подобную вакцинацию вне очереди. "В третьем десятилетии 21 века подобные случаи не должны происходить без подтверждающих объяснений и их нельзя оставлять без разбирательства", — сказал он.

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