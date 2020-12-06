Ситуация в Ида-Вирумаа критическая. Гендиректор Департамента здоровья едет на место

По словам Ланно, как заболеваемость коронавирусом, так и функционирование системы здравоохранения в Ида-Вирумаа находятся в критическом состоянии. Он отметил, что уже начался набор медицинских работников-волонтеров в регионе, поскольку, например, в одной только Нарвской больнице сейчас на больничном находятся около 100 работников.

Заболеваемость SARS-CoV2 в Ида-Вирумаа составляет 967,5 на 100 000 жителей, что почти в 4 раза превышает средний показатель по Эстонии. Под наблюдением Восточного регионального отделения находятся более 6400 человек, из которых 1387 больны.

Свежую статистику по Эстонии можно найти ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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