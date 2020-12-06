06.12.2020, 14:37

Ситуация в Ида-Вирумаа критическая. Гендиректор Департамента здоровья едет на место

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Ida-Viru visiit 4.12.2020
Foto: Andres Putting

В понедельник, 7 декабря, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно посетит Нарвскую больницу и Ида-Вирускую центральную больницу, а также встретится с сотрудниками Восточного регионального отделения Департамента здоровья и членами Ида-Вирумааской региональной кризисной комиссии.

По словам Ланно, как заболеваемость коронавирусом, так и функционирование системы здравоохранения в Ида-Вирумаа находятся в критическом состоянии. Он отметил, что уже начался набор медицинских работников-волонтеров в регионе, поскольку, например, в одной только Нарвской больнице сейчас на больничном находятся около 100 работников.

Заболеваемость SARS-CoV2 в Ида-Вирумаа составляет 967,5 на 100 000 жителей, что почти в 4 раза превышает средний показатель по Эстонии. Под наблюдением Восточного регионального отделения находятся более 6400 человек, из которых 1387 больны.

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