Сирье Койтметс: детство в Сибири и 52 года работы в Йыхвиской школе

После окончания школы Сирье Койтметс поступает в Томский педагогический институт на физико-математическое отделение. А в 1958 году семья (мама, Сирье, ее брат и сестра) решает вернуться на родину, в Эстонию. Когда ей задают вопрос о том, на каком языке она желает продолжить свое образование в Таллинском педагогическом институте, Сирье без промедления отвечает ”на эстонском”. Девушку не испугали трудности восстановления родного языка, для нее было важно снова смочь говорить на языке родителей.

”Благодаря маме, ее оптимизму и силе воле, мы все смогли вернуться на родину”, — говорит Сирье.

Когда три года назад Сирье Койтметс получила звание почетного гражданина Йыхви, то по ее словам, была крайне удивлена, поскольку считает, что в Йыхви много других достойных этого звания людей. ”Я от души благодарна всем, кто представил меня к награде, после выяснилось, что все это случилось благодаря семье Рахуоя, их инициативу поддержали несколько организаций, в их числе Йыхвиская школа”, — говорит Сирье Койметс.

Работе в Йыхвиской гимназии (сейчас это Йыхвиская основная школа) Сирье Койтметс отдала 52 года.

Вспоминая о своих первых учениках, педагог признается, что начало было далеко непростым.

”Мне дали 6-7 классы, сами понимаете, как там с дисциплиной, было порой было настолько тяжело, что я боялась, не справлюсь. Поскольку очень четко понимала — невозможно преподавать математику, не добившись идеальной дисциплины”, — вспоминает Сирье.

Но Койтметс справилась, благодаря своему спокойному и уверенному характеру дочери педагогов (мама Сирье тоже была учителем, отец — директором школы Пяткюла в Тырва). И не просто справилась, а вырастила несколько поколений учеников, влюбленных в математику.

Сирье начала работу в школе в 1961 году. Выбор пал на Йыхви потому что ее муж, закончивший в то время горный техникум был направлен на работу именно сюда.

”С мужем мы познакомились еще в Сибири, потом вместе приехали в Эстонию, затем он вернулся доучиваться в техникуме, а после приехал в Йыхви на работу. В 1960 году мы поженились в Таллинском ЗАГСе”.

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Чуть позже супруг Сирье окончил Ленинградский горный институт по специальности ”обогащение полезных ископаемых” и уже окончательно вернулся в Ида-Вирумаа. Когда Сирье приступила к работе учительницей, на руках ее была совсем маленькая дочка, которую приходилось оставлять с нянями. Чуть позже у Койтметсов родилась вторая дочь. Сейчас Сирье — счастливая бабушка пятерых внуков и шести правнуков. Обе дочери Сирье тоже работают в школе.

С работой в школе у Сирье Койметс связано множество приятных воспоминаний.

”Помню, в мою бытность организатором по внеклассной работе, мы решили устроить необычный вечер — учащиеся позвали своих родителей и вместе придумывали программу, выступали и веселились. Уходя с вечера, один из учеников подошел ко мне и признался: ”благодаря сегодняшнему вечеру мои отношения с родителями стали гораздо лучше”. Вот именно такие слова дорогого стоят, и я всегда с радостью выполняю работу, которая приносит плоды.

”Все интересные мероприятия проходили благодаря неиссякаемой фантазии и идеям директора Валве Раннула, а моей правой рукой и помощницей была учитель пения Эндла Яанус. В моей работе меня всегда поддерживали мои коллеги и конечно же семья –спокойный и разумный супруг и любимые дочери”, — говорит Сирье.

Несмотря на то, что в январе Сирье отпраздновала 80-летний юбилей, она продолжает вести активный образ жизни: занимается в кружке рукоделия и только недавно попрощалась со сценой — всю жизнь занималась танцами и музыкой.