Силламяэские полицейские переезжают: временно меняется прием граждан

Новое помещение будет временным. В нем полицейские будут базироваться, пока не построят новое здание. Оно будет возведено на месте старого к 2020 году.

В период с 30 мая по 31 мая будет переезд. По этой причине документы можно будет подать только в электронном виде. Реагирование на вызов будет проходить в обычном режиме, то есть если необходима быстрая помощь, то следует позвонить по короткому номеру полиции 112.