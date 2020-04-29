Силламяэ вновь попал в список зараженных городов: коронавирус обнаружен у продавца магазина(14)
Сегодня обнаружен коронавирус у одного жителя Силламяэ, который работает в магазине, сообщает сайт горуправы.
Сегодня обнаружен коронавирус у одного жителя Силламяэ, который работает в магазине, сообщает сайт горуправы.
Департамент здоровья выясняет, с кем заболевший контактировал в последнее время. Контактировавших с заболевшим жителем людей проверят на наличие коронавируса. Владелец магазина проводит дезинфекцию торговой точки совместно с Департаментом здоровья. После дезинфекции магазин закрыт не будет, поскольку заболевший работник уже три дня находится дома.
Городское управление окажет помощь заболевшим людям, в отношении которых применено ограничение на передвижение и запрет на выход из дома.
Начиная с 19 апреля и до сегодняшнего дня в Силламяэ не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. Все четыре человека, у которых был выявлен вирус ранее уже выздоровели.
Новый случай коронавируса показал, что вероятность заражения по-прежнему остаётся, и необходимо соблюдать все требования и ограничения для сохранения своего здоровья.
Горуправа Силламяэ просит всех жителей города серьезно относиться к выполнению требований и ограничений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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