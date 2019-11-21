21.11.2019, 21:31

Силламяэ с песнями и плясками встретит бронепоезд Wabadus


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Soomusrong Wabadus Võhma raudteejaamas
Soomusrong Wabadus Võhma raudteejaamasFoto: Kenno Soo

В субботу, 30 ноября, на железнодорожную станцию Вайвара близ Силламяэ прибудет бронепоезд нр. 7 Wabadus.

Как сообщает силламяэская горуправа, в 12 часов возле центра по интересам Вайвара состоится приветственная церемония, в рамках которой выступят певческие и танцевальные коллективы города Силламяэ.

Все желающие смогут посетить тематическую выставку 30 ноября с 12 до 16 часов и 1-5 декабря с 10 до 16 часов.

Экскурсии продолжительностью 45 мин. будут проходить каждый час, как на русском, так и на эстонском языках.

Все мероприятия бесплатные.

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