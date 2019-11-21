21.11.2019, 21:31
Силламяэ с песнями и плясками встретит бронепоезд Wabadus
В субботу, 30 ноября, на железнодорожную станцию Вайвара близ Силламяэ прибудет бронепоезд нр. 7 Wabadus.
В субботу, 30 ноября, на железнодорожную станцию Вайвара близ Силламяэ прибудет бронепоезд нр. 7 Wabadus.
Как сообщает силламяэская горуправа, в 12 часов возле центра по интересам Вайвара состоится приветственная церемония, в рамках которой выступят певческие и танцевальные коллективы города Силламяэ.
Все желающие смогут посетить тематическую выставку 30 ноября с 12 до 16 часов и 1-5 декабря с 10 до 16 часов.
Экскурсии продолжительностью 45 мин. будут проходить каждый час, как на русском, так и на эстонском языках.
Все мероприятия бесплатные.
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