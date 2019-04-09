Силламяэ дал немало материала для исследовательницы из Оксфорда

- Что стало для вас самым сильным впечатлением, может быть, даже своего рода открытием?

- Впервые в Эстонию я приехала в сентябре прошлого года и потом вот в январе. Удивилась: насколько я мало знаю Эстонию! Существует ведь такой концепт или стереотип, что Балтийские страны очень похожи друг на друга. Латышей мы, литовцы, так и зовём — братьями…

- В языковом смысле вы и есть родственники.

- Да. Но вот знакомство с Эстонией показало мне, что есть и различия. Командировка в Латвию мне ещё предстоит, пока могу сравнивать только с Литвой. Да, много похожего — магазины, банки… Когда хожу здесь, например, в ”Максиму”, то чувствую себя почти как дома. Но ритм жизни в Эстонии мне показался более медленным и менее напряжённым. Мы в Литве много работаем, всё у нас идёт быстро-быстро. А здесь — как-то более расслабленно, что ли…

Сравнивать здешнюю жизнь с Англией мне немножко трудно, потому что я живу в городе-университете с международным населением и глобальной культурой. Но чисто на бытовом уровне, когда я приехала в Эстонию, мне пришлось привыкать к тому, что здесь нет, как мы говорим в Англии, chit-chat-культуры — это когда ты можешь просто поболтать с другим человеком о чём-то совершенно незначимом, как бы ни о чём.

- Разве здесь просто так не поболтаешь?

- Не знаю. Но мне кажется, здесь просто нет такой потребности всё время с кем-то разговаривать, пусть даже ни о чём.

- Что в нашей жизни вам не понравилось?

- (задумалась). Трудно сказать, ведь я не живу здесь как обычный местный житель, а лишь веду исследование. Мне не надо здесь самой решать вопросы с бюрократией, с учреждениями… Хочется побольше солнечных дней, но это от людей не зависит.

- Кстати о бюрократии. В Англии и Литве как с этим дела?

- Бюрократии везде много. Вот даже для того, чтобы сюда приехать на три месяца, я три месяца готовилась не только в научном, но и в бюрократическом смысле. Надо было пройти в Оксфорде комиссию по научной этике, комиссию по безопасности, отдельная бюрократия — достать деньги на командировку. Думаю, в Эстонии с этим немножко полегче, всё-таки здесь развито электронное государство. У нас до сих пор некоторые формы надо распечатывать и подписывать.

- Что значит ”комиссия по безопасности”? К каким здешним рискам вас готовили? Я бы понял ещё, если бы вы направлялись в Африку…

- Я приехала в Эстонию, одну из самых развитых стран в мире, но всё равно проходила те же процедуры, что и исследователь, направляющийся, допустим, в Мали. В его случае, конечно, исходят из другого уровня опасности, но и мне, как ему, надо заранее ответить на вопросы о том, где я буду жить, знаю ли местонахождение ближайшей больницы, знаю ли, что делать в случае беспорядков, известны ли мне природные риски места моей командировки и т.д. Я на эти вопросы отвечала, даже отправляясь из Англии в командировку на родину, в Литву. Написала тогда, что самым большим природным риском считаю обилие клещей в лесу…

- Бытует мнение, что живущие на Северо-Востоке Эстонии русские люди настроены пророссийски или даже просоветски. А как вам показалось?

- Трудный вопрос. Существующие мифы и страхи — это не главное, ради чего я приехала сюда, хотя я использовала их как один из аргументов при выборе темы исследования. Пока мне трудно дать комментарий, но кажется, что поднятая вами тема — она комплексная, непростая, а совсем не ”чёрно-белая”.

- Общаясь в Силламяэ с разными поколениями горожан, вы заметили между ними значительные различия во взглядах?

- Различия между поколениями есть везде и всегда. В Силламяэ у старшего поколения до сих пор чувствуется большая гордость за то, что ими построен этот красивый город, здесь есть клуб атомщиков, т.е. для этих людей всё это — часть их самоидентификации. В Висагинасе (город-спутник Игналинской АЭС в Литве, бывший Снечкус. — прим. авт.), где я тоже изучала ситуацию, подобные настроения распространены даже среди молодёжи. А вот в Силламяэ у молодого поколения это уже менее заметно, они не так хорошо знают историю своего города и если любят его, то это любовь к сегодняшнему, а не по причине исторического ”багажа”.

- Интересно…