Шествие праздничного огня Праздника песни и танца пройдет по Ида-Вирумаа! Смотрите программу

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Noorte laulu- ja tantsupeo rongkäik 2017 Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” — это как увертюра к юбилейному празднику, которая несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии. В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни.