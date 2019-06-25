Шествие праздничного огня Праздника песни и танца пройдет по Ида-Вирумаа! Смотрите программу

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь” — это как увертюра к юбилейному празднику, которая несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии. В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни.
В 11:00 — небольшой праздник песни и почести уважаемому дирижеру Антсу Юлеоя в месте, где он родился, в Тудулинна, Оонурме, хутор Опаку.
В 12:30 — огонь остановится у школы памятника школы Тудулинна, который находится на месте старого народного дома, и которое является правильным местом, где можно вспомнить и выразить благодарность уважаемым людям Тудулинна.
В 13:15 — огонь сделает остановку о церкви Иисаку, где его поприветствуют хоровые певцы и танцоры народных танцев. Посетят могилу Роберта Теодора Хансена, где прозвучит написанная им и всеми любимая песни ”Сердце матери” (Ema süda). Огонь будет пронесен и к другим могилам ушедших деятелей культуры.
В 14:15 — жители усадьбы Мяэтагазе встретят огонь в парке усадьбы, у памятной скамьи легендарного руководителя духового оркестра Отта Осула. Выступит духовой оркестр Мяэтагузе. В этот важный день приглашены также пожилая жена руководителя оркестра Эмми и его сын Хуго Осула, которые также играли в прежнем составе оркестра. Также встретимся у его скамьи благодарности с поэтом Виревом Осила, корни которого находятся в Мяэнагузе. Детский хор исполнит песню „Õnn ei tule pikutades”, написанную на стихи Вирве Осила композитором Кадри Вооранд.
В 15:20 — В волости Алутагузе посетят родной дом семейства Сурва хутор Раямяэ. Огонь встретит и проводит смешанный хор Атсалама, дирижер хора Хельга Сурва, которая руководит хором уже много лет, бессменный певец и старший хоровик Яан Сурва и любимый всеми певцами руководитель больших праздников Хирво Сурва. Настроение будут создавать народные музыканды Мяэтагузе.
В 16:50 — У церкви Иллука будут вспоминать композитора, руководителя хора и органиста Альфреда Каринда. Споет женский ансамбль Иллука.
В 18:00 — приветствие огня в Йыхви, у камня певческого праздника, который находится между приходами. Поет хор Кирдераннику и играет Йыхвиский ансамбль Big Band.
В 18:45 — на кладбище Йыхви от праздничного огня зажгут поминальные свечи в честь ушедших из жизни деятелей культуры из Йыхви. Почести танцоров и установление камня на могилу преподавателя танцев Хелью Тори. Участвуют народные танцоры из Йыхви.
В 19:40 — встреча и приветствие огня на границе города Нарва. Приветствие огня от руководства города, поет смешанный хор „Vaimustus”.
В 20:15 — огонь двинется к Нарвской Ратушной площади, где на концерте выступят хоровые коллективы и музыканты из Нарвы. Приветствие огня вместе с жителями Нарвы. Будет проходить народное гуляние для всех, после чего в здании Нарвского Колледжа состоится концерт Джазового певческого праздника, выступит квартет Tormis Quartet. Огонь останется на ночлег в Нарвском Колледже.
В 9:00 — в ходе торжественного шествия огонь двинется к Нарвскому порту. Певцы и музыканты отправят огонь, который в порту будет передан из рук в руки до парома, на пароме огонь будет помещен в фонарь.
В 10:00 — огонь прибудет в недавно построенный порт Нарва-Йыэсуу, где его поприветствуют местные певцы и танцоры.
В 11:30 — огонь прибудет на променад Силламяэ, и под сопровождение девушек-барабанщиц, поднимется вверх по лестнице. Огонь будут нести танцоры из ансамбля ”Сувенир”, выступит хор малышей Силламяэской эстонской основной школы.
В 12:15 — огонь прибудет к народному дому Вока. Огонь поприветствуют народные танцоры, можно будет взять частичку праздничного огня, и затем огонь празднично проводят в важное в уезде месте для проведения праздника, к Тойлаской певческой сцене.
В 12:45 — огонь прибудет через ворота Карувяравад на Тойласкую певческую сцену. Выступят певцы и танцоры Тойла, речь произнесет старейшнина Тойла Эве Эаст.
В 14:15 — огонь прибудет к культурному центру в Кохтла-Яарве. Движение огня будет сопровождать Городской оркестр Кохтла-Яарве, а также поприветствуют народные музыканты и танцоры из ансамбля народного танца Вирулане. Когда огонь прибудет к скамейке благодарности перед Котла-Ярвеском центром культуры, танцоры коллектива Virulase передадут факел с огнем победителю всеэстонского конкурса рисунков ”Праздник песни 2069” среди учеников 1-3 классов Игорю Золину (Ахтме Гимназия, Ида-Вирумаа).
В 15:40 — праздничный огонь прибудет на площадь деревни Люганузе. Огонь встретят жители волости Люганузе, певческий хор и танцоры. У скамеек благодарности поблагодарят, выразят признание и вспомнят деятелей культуры Люганезе. От праздничного огня зажгут костер и продолжится небольшое народное гуляние.
В 16:30 — огонь прибудет в Кохтла-Нымме, к скамейке благодарности руководителю танцев Урве Кильк. Огонь поприветствуют жители Кохтла-Нымме и народные танцоры Урве Кильк. Праздничный огонь будет готовиться к торжественному шествию „Talvise Tuhamägede Tantsupeo radadel”.
В 17:50 — праздничный огонь прибудет в Эстонский музей шахт, и продолжит торжественное шествиеTalviste Tuhamägede Tantsupeo radadel. Посетят подземную часть музея и в шахтах музея станцуют танец шахтеров Kaevurite Kaerajaan. Далее огонь последует на Хийэмяэ, где будет остановлена скамейка благодарности Энну Кяйссилу. Движение огня в гору будут сопровождать барабаны Рейго Ахвен. Затем продолжатся летние народные гуляния с ансамблем Untsakad. Огонь останется на ночлег в башне музея шахт.
В 18:00 — по маршруту праздничного огня в Эстонском музее шахт огонь будет нести победитель всеэстонского конкурса рисунков ”Праздник песни 2069” среди 4-6 классов Эрик Силдма (Кохтла-Ярвеская художественная школа, Ида-Вирумаа
27 июня 2019 / Ида-Вирумаа
В 8:00 — проводы праздничного огня из Эстонского музея шахт.
В 8:30 — праздничный огонь прибудет к народному дому Кивиыли. Огонь сделает остановку перед народным домом, у скамейки благодарности. Огонь поприветствуют смешанный хор Poolkuu и народные танцоры Кивиыли.
В 9:50 — передача праздничного огня уезду Ляэне-Вирумаа. Огонь передадут отцу дня родного языка, возле установленного Мейнхарду Лаксу памятного камня у Ульясте. Отдадут почести инициатору дня родного языка. Огонь будут передавать смешанный хор Кивиыли, народные танцоры, руководство волости.
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