14.07.2019, 11:50

СХЕМА | В Нарве на 10 дней перекроют главный перекресток в городе

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rus.delfi.ee
EST
Narvas
фото иллюстративноеFoto: Arvi Kriis

С 15 по 25 июля в Нарве частично закрывается для движения перекресток улиц Пушкина, Вайвара и Вакзали.

Как сообщает Департамент городского хозяйства Нарвы, это связано со строительством ливневой канализации. На время осуществления работ будут установлены временные дорожные знаки.

Со схемой перекрытия дорог можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Департамент городского хозяйства просит водителей и пешеходов быть внимательными и приносит извинения за возможные неудобства.

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