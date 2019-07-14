СХЕМА | В Нарве на 10 дней перекроют главный перекресток в городе

Как сообщает Департамент городского хозяйства Нарвы, это связано со строительством ливневой канализации. На время осуществления работ будут установлены временные дорожные знаки.

Со схемой перекрытия дорог можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Департамент городского хозяйства просит водителей и пешеходов быть внимательными и приносит извинения за возможные неудобства.