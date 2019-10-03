Шанс попасть в кино! На съемках шпионского боевика в Ида-Вирумаа требуются 150 актеров массовки

Расписание съемок в Ида-Вирумаа:

6 и 7 октября пройдут съемки в деревне Молдова, а также в живописных локациях в окрестностях Силламяэ и деревни Вока;

8 и 9 октября пройдут съемки в зданиях на улице Йоала в Нарве, в частности, в Кренгольмской мануфактуре;

Съемки массовой сцены с участием 150 актеров массовки пройдут в Нарве 9 октября.

Для участия в съемках 8 и 9 октября требуются мужчины и женщины. Предварительно необходимо зарегистрироваться здесь.

В дни съемок в Нарве и других местах Ида-Вирумаа можно будет видеть автомобили 30-х годов и актеров в костюмах той эпохи. Съемки картины уже велись в разных местах в Таллинне и других местах Харьюмаа, в Хельсинки и Тарту. После Ида-Вирумаа съемки продолжатся в Вильнюсе и др. местах.

Действие шпионского боевика ”O2” начинается в последние дни августа 1939. Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент становится жертвой таинственного убийства глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Начинается напряженная игра в кошки-мышки. Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы, в т. ч. Эстонии. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет — два года назад у него был страстный роман с полячкой Марией Дубравской (ее роль исполняет латвийская актриса Агнесе Цируле).

Помимо исполнителя главной роли Прийт Выйгемаста и Агнесе Цируле в фильме также задействованы: латвиец Каспарс Знотиньш, известные эстонские актеры Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Йохан Кристьян Аймла, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Ало Кырве и Миртель Похла, финский актер Сампо Саркола и многие другие актеры из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Режиссер — Маргус Паю (”Тайное общество Супилинна”). Авторы сценария — Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю и Том Абрамс. Фильм производят киностудии Nafta Films (продюсер Эско Рипс) и Taska Film (продюсер Кристиян Таска), в производстве также участвуют Solar Films (Финляндия), Film Angels (Латвия) и InScript (Литва).

Фильм ”О2” выйдет на экраны осенью 2020 года.