Шанс попасть в кино! На съемках шпионского боевика в Ида-Вирумаа требуются 150 актеров массовки(10)
В это воскресенье съемки отечественного шпионского боевика ”O2” начнутся в Ида-Вирумаа — 9 октября требуются 150 актеров для съемки массовых сцен.
В это воскресенье съемки отечественного шпионского боевика ”O2” начнутся в Ида-Вирумаа — 9 октября требуются 150 актеров для съемки массовых сцен.
По словам продюсера ”O2” Эско Рипса, места в Ида-Вируском уезде были выбраны из-за потрясающе эффектной природы.
”В северо-восточной Эстонии мы снимаем в множестве живописных мест — например, в волости Люганузе и на глинте в Тойла”. В Нарве же пройдут съемки самой массовой сцены фильма, для которой требуется 150 актеров массовки — мужчин и женщин — для исполнения ролей рабочих завода. ”Для съемок мы построим в подвале бывшего здания руководства Кренгольмской мануфактуры помещение для допросов НКВД 30-х годов, а 9 октября на улице Йоала пройдут съемки массовых сцен, участие в которых — отличная возможность окунуться в атмосферу производства масштабного исторического фильма”, — прокомментировал Рипс.
Пийа Тамм, координатор действующего при Ида-Вируском центре предпринимательства Вируского фонда кино, добавила, что проходящие в уезде съемки — отличная реклама для региона: ”Мы давно ждали такого масштабного кинопроекта и крайне рады, что съемочная группа ”O2” выбрала Ида-Вирумаа. Мы убеждены в том, что съемки в Ида-Вирумаа положительно скажутся на местном предпринимательстве, а позднее — также на туризме. Производство исторического фильма — особенный вызов для съемочной группы и для местных партнеров. Тем важнее и полезнее такое сотрудничество для всего региона Ида-Вирумаа”.
Расписание съемок в Ида-Вирумаа:
Для участия в съемках 8 и 9 октября требуются мужчины и женщины. Предварительно необходимо зарегистрироваться здесь.
В дни съемок в Нарве и других местах Ида-Вирумаа можно будет видеть автомобили 30-х годов и актеров в костюмах той эпохи. Съемки картины уже велись в разных местах в Таллинне и других местах Харьюмаа, в Хельсинки и Тарту. После Ида-Вирумаа съемки продолжатся в Вильнюсе и др. местах.
Действие шпионского боевика ”O2” начинается в последние дни августа 1939. Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент становится жертвой таинственного убийства глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Начинается напряженная игра в кошки-мышки. Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы, в т. ч. Эстонии. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет — два года назад у него был страстный роман с полячкой Марией Дубравской (ее роль исполняет латвийская актриса Агнесе Цируле).
Помимо исполнителя главной роли Прийт Выйгемаста и Агнесе Цируле в фильме также задействованы: латвиец Каспарс Знотиньш, известные эстонские актеры Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Йохан Кристьян Аймла, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Ало Кырве и Миртель Похла, финский актер Сампо Саркола и многие другие актеры из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
Режиссер — Маргус Паю (”Тайное общество Супилинна”). Авторы сценария — Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю и Том Абрамс. Фильм производят киностудии Nafta Films (продюсер Эско Рипс) и Taska Film (продюсер Кристиян Таска), в производстве также участвуют Solar Films (Финляндия), Film Angels (Латвия) и InScript (Литва).
Фильм ”О2” выйдет на экраны осенью 2020 года.
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