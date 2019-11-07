Сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа

Стоимость поездок начинается от 2,3 евро. Это самое доступное предложение в регионе. Например, дорога из района Ахтме в отель Wironia обойдется в 4 евро, из центра Нарвы до Нарва-Йыэсуу или из центра Йыхви до Кохтла-Ярве — примерно в 8 евро.

”Yandex.Taxi использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов. Это позволяет снизить холостой пробег такси и время простоя, заказов становится больше, заработок водителей — выше, а поездки — дешевле”, — говорит Арам Саргсян, региональный директор Yandex.Taxi EMEA & CIS.

Пользователи сервиса видят точную стоимость будущей поездки в момент заказа машины. Стоимость в конце пути не изменится, даже если водителю придётся отклониться от маршрута, например из-за ремонта дороги. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении, сумма спишется автоматически.