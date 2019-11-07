07.11.2019, 07:40

Сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа


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Yandex Taxi
Yandex TaxiFoto: Jaanus Lensment

Yandex.Taxi сегодня заработало в Ида-Вирумаа. Для заказа автомобиля достаточно открыть мобильное приложение и указать место, куда нужно доехать. Сервис сам определяет положение пользователя при включенной геолокации и находят водителя, который приедет быстрее всего. За приближением машины можно следить на карте города в приложении, сказано в пресс-релизе.

Стоимость поездок начинается от 2,3 евро. Это самое доступное предложение в регионе. Например, дорога из района Ахтме в отель Wironia обойдется в 4 евро, из центра Нарвы до Нарва-Йыэсуу или из центра Йыхви до Кохтла-Ярве — примерно в 8 евро.

”Yandex.Taxi использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов. Это позволяет снизить холостой пробег такси и время простоя, заказов становится больше, заработок водителей — выше, а поездки — дешевле”, — говорит Арам Саргсян, региональный директор Yandex.Taxi EMEA & CIS.

Пользователи сервиса видят точную стоимость будущей поездки в момент заказа машины. Стоимость в конце пути не изменится, даже если водителю придётся отклониться от маршрута, например из-за ремонта дороги. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении, сумма спишется автоматически.

В приложении доступна круглосуточная служба онлайн-поддержки. Если пользователь недоволен поездкой, забыл в машине вещи или хочет задать вопрос — он может связаться со службой поддержки через приложение, и ему помогут.

Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне и Тарту. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.

Бесплатное приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.

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