Selver начинает доставлять товары на дом в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Пылвамаа

Теперь курьеры Selver доставляют товары до самых дверей клиентов в 12 уездах Эстонии. Это значит, что интернет-магазин Selver теперь вне конкуренции в отношении крупнейшего охвата доставки в Эстонии. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы данная услуга в ближайшее время стала доступна подавляющему большинству жителей нашей страны”, — сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

Поскольку в нынешнее время распространения вирусов интернет-магазин очень популярен, а люди реже едят вне дома, Selver уделяет особое внимание ассортименту. ”Чтобы выделиться среди конкурентов, мы добавили в ассортимент интернет-магазина Selver те продукты, которые пользуются успехом у покупателей в наших обычных магазинах: фирменные мясные и рыбные изделия Selver, качественные продукты высокой ценовой категории с открытых прилавков, такие как утка, говядина, морепродукты и, конечно же, товары мелких эстонских производителей”, — добавила Кристи Ломп.

Увеличившаяся зона доставки теперь включает Таллинн и Харьюмаа, Тарту и Тартумаа, уезды Рапла, Ярва, Ляэне-Виру, Хийу, Сааре и Муху, а также Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Пылвамаа. Кроме того, автобусы e-Selver обслуживают Хаапсалу и половину Ляэнемаа, а также город Пярну и его окрестности. В регионе доставки Selver проживают 1,2 миллиона человек.

Помимо расширившейся зоны доставки, в e-Selver добавились и пункты выдачи товаров. Теперь они работают в инфопунктах выруского Kagukeskuse Selver и Jõhvi Selver.

Заказ, сделанный в e-Selver в первой половине дня, может быть получен в тот же день — доставлен на дом курьером (бесконтактно) или выдан в инфопункте магазина. В Харьюмаа, Рапламаа, Пярнумаа и Тартумаа можно делать заказы ежедневно, в Ида-Вирумаа — четыре дня в неделю, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа и Пылвамаа — три дня в неделю, Хийумаа, Сааремаа и Мухумаа — два дня в неделю (см. приложенный график доставки).

Клиенты e-Selver могут отслеживать маршрут заказа. Как только товар упакован и погружен в автобус, покупатель может отслеживать его движение, наблюдая за картой. Ссылка на карту приложена к подтверждению заказа и счету. Карта обновляется каждые 20 секунд.