Сегодня на фестивале мнений обсудят будущее Ида-Вирумаа

Дискуссия состоится 15 августа в 16 часов на холме Валлимяэ и будет доступна как в прямом эфире, так и в записи с переводом на русский язык.

Эстонское государство под руководством министерства финансов разрабатывает стратегию справедливого перехода, которая, в числе прочего, является условием для получения пособия от фонда справедливого перехода Европейского Союза. Справедливый переход можно осуществить только если к его планированию привлечены все ключевые стороны, в т.ч. работники сланцевого производства и жители Ида-Вирумаа, и это сделано на самом деле. Самым важным фактором для успешной реализации стратегии самым важным является содержательное привлечение.

”При составлении плана, приносящего такие масштабные и принципиальные изменения, недостаточного обычного сбора мнений и тематических семинаров. Это подтверждают как опыт других стран, так и организованные эстонскими экологическими объединениями за последние два года круглые столы групп интересов, рассматривавшие будущее Ида-Вирумаа. Чтобы в ходе составления стратегии раскрыть весь потенциал разных сторон, на Фестивале мнений мы постараемся достичь ясности в том, как привлечь заинтересованные стороны таким образом, чтобы все чувствовали, что с ними считаются и их мнение учитывается”, — пояснила эксперт по климату ELF Пирет Вяйнсалу.

”Природоохранные организации считают, что действенный план справедливого перехода должен отвечать четырем критериям: быть последовательным, пошаговым (не внезапным), быть создан в результате тесного взаимодействия всех заинтересованных групп (не разработанным только лишь в министерстве), иметь достаточное финансирование (чтобы не нагружать дополнительными обязанностями работников) и работать на перспективу (чтобы не оказаться перед той же самой проблемой через пять лет). Первый шаг на этом пути — определение года выхода из сланцевой энергетики — это показывает как предыдущий опыт других стран, так и многие анализы и научные работы. Без первого шага вместо справедливого перехода мы можем получить несправедливый застой в оплате труда”, — считает участник дискуссии и представитель Эстонского зеленого движения Мадис Вассер.