Сависаар показал в Нарве фильм о себе. Народу было мало, представители власти отсутствовали

Народу в фойе ДК ”Ругодив” к началу сеанса и встречи с бывшим лидером центристов Эстонии собралось на удивление мало — немногим более полусотни человек. Из представителей городской власти и вовсе никого не отметилось.

Нарвитянка Татьяна поделилась своими чувствами с нами: ”Сависаар — это достояние нашей страны. Его приезд в Нарву и встреча с горожанами большая честь для нас. Поэтому мне очень стыдно и обидно, что на эту встречу пришло так мало людей”.

Свою политическую карьеру Сависаар не считает завершенной. Он аллегорически сводит всю ее к трем дням, в первый из которых ему рукоплескали, во второй забрасывали камнями. А что сулит третий день? Возвращение народного героя в политику? ”Это не исключено”, — сказал Эдгар Сависаар нашему изданию по завершении встречи в Нарве.

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