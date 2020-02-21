21.02.2020, 18:14

"Самая большая проблема Ида-Вирумаа – люди не знают, каким будет будущее". Министры о развитии региона и возможных сокращениях

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Роман Старапопов
EST 11

В четверг в Кохтла-Ярве состоялась встреча руководителей местных органов власти, эстонских министров, предпринимателей и представителей профсоюзов. Стороны обсудили планы по развитию Ида-Вирумаа.

Министр государственного управления Яак Ааб говорит, что ведомство составляет программу по привлечению инвестиций в Ида-Вирумаа, в частности в рамках развития региона предусматривается и приватизация некоторых государственных объектов.

Пожалуй, один из актуальных вопросов для региона на сегодняшний день — это сокращение объемов добычи сланца. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас призывает не беспокоиться и заверяет, что Эстония и дальше будет добывать сланец.

”Может быть, сланец меньше будет использоваться для выработки электроэнергии, но больше для выработки масла. Надеюсь, на следующей неделе будет принято изменение закона, чтобы и Eesti Energia смогла бы использовать биомассу для производства электроэнергии. Это даст возможность в большей степени использовать сланец. То есть сланцевая промышленность остается”, — заверяет Аас.

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Так грозит ли Ида-Вирумаа новая волна массовых сокращений энергетиков? Министр отвечает лаконично: ”Когда я услышал об этом в новостях, то спросил у Суттера (председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер — прим. RusDelfi), в чем дело? Он мне ответил, что никаких массовых сокращений и увольнений не будет”.

На встрече присутствовала и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

”Я здесь по приглашению министров правительства ЭР. Министр государственного управления Яак Ааб и министр экономики Таави Аас находятся в Ида-Вирумаа и предложили мне присоединиться, чтобы более подробно поговорить о новых планах Европейской комиссии и о самом нашумевшем — ”Зеленом курсе”, согласно которому к 2050 году, то есть через 30 лет, Европа достигнет климатической нейтральности”, — поясняет цель своего визита Симсон.

Еще одной проблемой Кохтла-Ярве, которую признает и горуправа, является неприятный запах от предприятий VKG OIL и Järve Biopuhastus. На вопрос, в курсе ли вы этой проблемы, еврокомиссар отвечает: ”Конечно, Европейская комиссия является хорошим партнером для местных самоуправлений, но региональные вопросы, действительно, находятся в сфере ответственности городского руководства”.

Министр Аас предполагает, что самой большой проблемой жителей для региона является их тревога - они не знают, каким будет будущее.

Встреча состоялась в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.

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