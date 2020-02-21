"Самая большая проблема Ида-Вирумаа – люди не знают, каким будет будущее". Министры о развитии региона и возможных сокращениях

”Я здесь по приглашению министров правительства ЭР. Министр государственного управления Яак Ааб и министр экономики Таави Аас находятся в Ида-Вирумаа и предложили мне присоединиться, чтобы более подробно поговорить о новых планах Европейской комиссии и о самом нашумевшем — ”Зеленом курсе”, согласно которому к 2050 году, то есть через 30 лет, Европа достигнет климатической нейтральности”, — поясняет цель своего визита Симсон.
Еще одной проблемой Кохтла-Ярве, которую признает и горуправа, является неприятный запах от предприятий VKG OIL и Järve Biopuhastus. На вопрос, в курсе ли вы этой проблемы, еврокомиссар отвечает: ”Конечно, Европейская комиссия является хорошим партнером для местных самоуправлений, но региональные вопросы, действительно, находятся в сфере ответственности городского руководства”.
Министр Аас предполагает, что самой большой проблемой жителей для региона является их тревога - они не знают, каким будет будущее.
Встреча состоялась в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.
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