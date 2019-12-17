"С меня бутылка шампанского к Новому году". Полицейские помогли выпившему мужчине добраться до дома

Читатель RusDelfi из Нарвы рассказал добрую историю, которая произошла с ним на этих выходных. По его словам, он немного перебрал с алкоголем, доехал на такси до дома, но не смог зайти в подьезд и подняться до квартиры. "Я не кричал, не буянил, просто уснул на скамейке возле дома. Я не пьяница, не асоциал, у меня хорошая работа, налоги плачу, просто не рассчитал силы. Какой-то человек вызвал полицию, а полицейский патруль завел меня домой. Если бы меня не подняли домой — я бы просто замерз. Хочу выразить благодарность от всей души тому человеку, который позвонил в полицию — с меня бутылка шампанского к Новому году. Полицейским — огромная благодарность. Вели себя абсолютно тактично, доброжелательно и вежливо. Люди, спасибо вам за человечность!" — написал он.

RusDelfi отправил письмо с благодарностями в Идаскую префектуру. Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб рад, что сосед отметил состояние мужчины и позвонил в полицию.

"Помогать окружающим, заботиться о них — очень важно, я призываю и дальше сообщать о проблемах, для решениях которых нужно вмешательство полиции — например, конфликты, пьяный водитель или беспомощный человек на улице. Также советую вместо алкоголя дарить что-нибудь другое, например, коробку конфет, так как пьяные люди часто попадают в неприятные ситуации", — ответил Урб RusDelfi.

N.B. Наша редакция призывает своих читателей в преддверии праздника соблюдать особую осторожность при употреблении горячительных напитков.