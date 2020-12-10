С информированностью всё в порядке: идавирусцы боятся распространения COVID-19 больше, чем в других регионах

По сравнению с предыдущим опросом, доля населения, носящего маски, снова значительно увеличилась, на этот раз с 62% до 84%. ”Подобного изменения следовало ожидать, учитывая, что теперь носить маски нужно обязательно. По сравнению с эстонцами ношение масок сейчас почти так же распространено среди жителей Эстонии других национальностей. 85% эстонцев носят маски и среди неэстонцев — 82%. Также наблюдается небольшая тенденция в том, что люди по возможности работают удаленно”, — сказала Карин Рейварт.
За месяц также значительно повысилась готовность носить маску в разных местах. Например, в магазинах 60% → 86%, в общественном транспорте 68% → 85%, на работе 26% → 42%. При необходимости теперь 93% из опрошенных готовы носить маску, также сократилось число людей, которые выступают против ношения масок (10% → 5%).
Респонденты, которые не носят маски, чаще всего объясняли, что ношение масок не помогло ограничить распространение вируса или защитить здоровье человека (46%) и что ношение маски было для них неудобным (31% из тех, кто не носит маски). 75% людей останутся дома при возникновении симптомов, однако 8% населения продолжат жить нормальной жизнью, пока симптомы остаются легкими.
Хотя влияние коронавируса на повседневную жизнь населения усилилось, большинство населения в настоящее время с оптимизмом смотрит в будущее — 86%. Этот показатель даже немного лучше, чем в июле (83%), когда последний раз опрашивали население. Однако у 10% населения нет энтузиазма и надежды, чаще всего это самая младшая возрастная группа, безработные и школьники или студенты.
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