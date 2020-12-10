С информированностью всё в порядке: идавирусцы боятся распространения COVID-19 больше, чем в других регионах

Ощущение опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии за последние несколько недель не возросло, за исключением Ида-Вирумаа. Там доля людей, считающих ситуацию критической, увеличилась (65% → 70%), а доля тех, кто считает, что ситуация никогда не была серьезной, значительно снизилась (16% → 9%). Жители Ида-Вирумаа лучше остальных осведомлены о текущих мерах по борьбе с коронавирусом по сравнению с другими регионами, выяснилось в ходе исследования, проведенного Turu-uuringute AS по заказу министерства социальных дел.

В начале декабря 68% жителей Эстонии назвали ситуацию критической; 15% считают, что острый кризис миновал, но при этом необходимо сохранять бдительность, а 1% полагают, что кризис полностью миновал. 13% считают, что ситуация не была критической и на нее остро отреагировали — больше всего этой точки зрения придерживаются жители Харьюского уезда, которые проживают за пределами Таллинна (19%). ”В Ида-Вирумаа доля таких людей резко упала за последние несколько недель (16% → 9%), а доля людей, считающих ситуацию критической (65% → 70%), а также тех, кто считает, что необходимо сохранять бдительность, увеличилась (13% → 16%). Чувство опасности в Ида-Вирумаа поднялось до того же уровня, что и во всей Эстонии. В то же время в Эстонии доля людей, считающих ситуацию критической, среди эстонцев выше (73%), чем среди людей других национальностей (58%)”, — сказала руководитель исследований Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Еще больше возросла осведомленность о мерах по борьбе с коронавирусом. Если в середине ноября 53% населения считали, что они хорошо знакомы с текущими мерами по борьбе с коронавирусом, то сейчас это число составляет 58%, 34% считают, что они в целом знают о мерах, а 3% осведомлены немного. 4% населения не интересуются этой темой. Лучше всего о мерах знают в Северо-Восточной Эстонии (70%). 77% населения понимают влияние своего поведения на ситуацию с коронавирусом в Эстонии в целом, но 17% не признают этого. Чаще всего влияние своего поведения ощущают жители Северо-Восточной Эстонии (85%).