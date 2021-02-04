С 8 февраля в школах Нарвы частично сохранится дистанционное обучение

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что 75% заполняемость оправдана тем, что в помещениях с большим количеством людей существует высокий риск возникновения новых очагов инфекции. В школах сложно соблюдать дистанцию из-за большого количества учащихся. В последнее время появились также случаи, когда причиной заражения становился тесный контакт в школах. Поэтому перевод школ на частичное дистанционное обучение — одна из мер, которая помогает предотвратить возникновение новых очагов инфекции.
Департамент здоровья рекомендовал разрешить с 8 февраля организовать учебную работу в нарвских школах таким образом, что одновременно посещать занятия могут до 75% учащихся от общего количества учеников школы.
Исходя из рекомендации Департамента здоровья в период 08.-12.02.2021 контактные занятия проводятся в 1-4, 9 и 12 классах, а по решению директора в школу допускаются также ученики других классов при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 75% обучающихся в этой школе учеников. Ограничение действует в муниципальных школах Нарвы до конца второй недели февраля.
Необходимость продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрено в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.
Все учащиеся старше 12 лет должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Почему фитнес не всегда помогает побороть целлюлит
Гранада — Барселона - 3:5 - Видео и обзор матча
Отвратный выход: монегаски высказались о Головине
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе